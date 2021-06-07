Anamur’da muhtar belli oldu

1250 seçmeni bulunan Malaklar Mahallesinde rakibinden 68 oy fazlalığı ile muhtar olan Mustafa Dağ, kendisine destek veren, vermeyen tüm Malaklar halkına teşekkür etti.Mersin'in Anamur ilçesinde Malaklar Mahallesi muhtar Mehmet Güzel'in görevi bırakması nedeniyle muhtarlık seçimi yapıldı.

Pazar günü yapılan seçimlerde yeni seçilen Mustafa Dağ; maaş için değil halka samimiyetle hizmet için aday olduğunu belirterek amacının Malaklar için taş üstüne taş koymak olduğunu söyledi.

Malakların sorunlarını ilgili makamlara götüreceğini ve çözümü için taleplerini takip edeceğini de belirten Dağ; Devlet kurumlarıyla olsun, STK ve belediye ile ilgili diyaloglarıyla olsun mahallemize en güzel hizmet akışının sağlanması için çaba sarf edeceğim" diye konuştu.