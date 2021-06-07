Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Antalya inanılmaz anlar: Sırtına saplı bıçakla ablasıyla görüntülü görüştü
Giriş Tarihi: 7.6.2021 12:00 Son Güncelleme: 7.6.2021 12:16

inanılmaz anlar: Sırtına saplı bıçakla ablasıyla görüntülü görüştü

DHA
Antalya inanılmaz anlar: Sırtına saplı bıçakla ablasıyla görüntülü görüştü

'da, korkunç bir olay yaşandı. Soner B., sokakta 2 kişi tarafından sırtından bıçaklandı. Sırtına saplı bıçakla ambulans bekleyen Soner B'nin isteği ise herkesi şaşırttı. İşte haberin detayları...

Olay, saat 10.30 sıralarında, Doğuyaka Mahallesi Termessos Bulvarı'nda meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Soner B.'nin yanına gelen 2 kişi, iddiaya göre, bir hafta önce aldığı uyuşturucu maddenin parasını istedi.

Üzerinde para olmadığını söyleyen Soner B.'yi sırtından bıçaklayan şüpheliler, "Sen bunu hak ettin" diye bağırıp, kaçtı. Soner B., sırtına saplanan bıçakla, yolun karşısındaki fırına giderek, yardım istedi.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilirken, acı içinde kıvranan Soner B., olay yerine gelen muhabire ise telefon görüşmesi yapmak istediğini söyledi. Soner B., muhabirin cep telefonundan, 'daki ablasıyla görüntülü görüştü.

Ablasına, Almanca konuşarak, sırtından bıçaklandığını söyleyen Soner B.'ye, bir yandan da adrese gelen sağlık görevlileri müdahale etti. Ekipler, Soner B.'nin sırtındaki bıçağı çıkartıp, açık yaraya müdahale etti.

Ambulansa alınan Soner B., hastaneye götürüldü. Polis, hayati tehlikesi bulunmayan Soner B.'yi bıçaklayan şüphelileri arıyor.

Adana'da inanılmaz olay! Eşiyle tartışan kadın balkondan böyle atladı! Sır ölümde külotlu çorap detayı ortaya çıktı! Cesedi bazanın altında bulunmuştu! Adana'daki kayıp gençten acı haber! Cesedin çıkartılışını film gibi izlediler!

ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya inanılmaz anlar: Sırtına saplı bıçakla ablasıyla görüntülü görüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA