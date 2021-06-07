AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları bekleniyor!

AÖF sınav sonuçları ile son gelişmeler binlerce kişi tarafından yakın mercekten takip ediliyor. Son olarak 7 Haziran saat 23.59'da tamamlanacak olan Açıköğretim Fakültesi Anadolu Üniversitesi bahar dönemi final sınav sonuçları sorgulaması için araştırmalar hız kazandı. Güz dönemi sınavlarında olduğu gibi bahar dönemi final sınavlarını da online olarak gerçekleştiren öğrenciler ilgili kurumun resmi sitesinden açıklama bekliyor. Peki AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları ne zaman açıklanır? İşte yanıtı…

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi öğrencileri AÖF sınav sonuçları ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Son olarak öğrenciler sınav sonuçlarını anadolu.edu.tr üzerinden T.C kimlik numarası ve şifresiyle sorgulayabileceği bilinirken Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Dönem Sonu Sınavı ve sınav sorularına itirazlar 3 Haziran Perşembe günü sonuna kadar Öğrenci Otomasyonundan yapılabilir. Bu tarihten sonraki itirazlar işleme alınmayacaktır. Denildi.