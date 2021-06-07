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Haberler Yaşam Haberleri AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 7.6.2021 18:05 Son Güncelleme: 7.6.2021 18:06

AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Anadolu Üniversitesi

AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları sorgulama

Anadolu Üniversitesi sınav takviminde için bugün son gün olarak belirtildi. 4. ve 8. yarıyıl sınavları için sınav ekranı bu akşam kapanacak. Sınavlarını tamamlayan AÖF’lüler, 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak diye araştırıyor. İşte açıklanma tarihi ve ekranı!

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Bahar Dönemi final sınavları bugün tamamlanıyor. Sınavların bitmesiyle birlikte sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırılıyor. AÖF öğrencileri, 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna cevap arıyor. İşte sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ve ekranı!

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Lisans diploması almak isteyen milyonlarca kişinin çaba gösterdiği açıköğretim sınavları bugün tamamlandı. 2. ve 6. yarıyıl sınavları 29-30-31 Mayıs, 4. ve 8. sınavlar ise 5-6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavların sona ermesiyle birlikte sınav sonuçları merak edilmeye başladı.

AÖF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ

Bir önceki sınav olan online vizelerde sınavların tamamlanmasından bir hafta sonra sınav sonuçları açıklanmıştı. Bununla birlikte, Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçlarının 14 Haziran'da açıklanacağını duyurdu. Sınav sonuçları önümüzdeki hafta Pazartesi günü erişime açılacak.

AÖF SINAV SONUÇLARINA NEREDEN ULAŞILIR?

AÖF sınav sonuçları 14 Haziran'dan itibaren Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden öğrenci kimlik bilgileriyle veya e-Devlet girişiyle görüntülenebilecek.

AÖF FİNAL SONUÇLARI GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Yapılan sınavlardan geçer not alamayan öğrenciler, yaz okulu sınavı ile bu dersi vermeye hak kazanıyor. Bu yıl yaz okulu 8 Ağustos'ta gerçekleşecek.

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AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları sorgulama
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