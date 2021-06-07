Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavları araştırılıyor. Kayıt yenileme döneminin sonlarına gelirken, AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak sorusuna yanıt arayan AÖL öğrencileri, sınavlara hazırlık için ne kadar vakitleri olduğunu merak ediyor.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları 3-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Online olarak gerçekleştirilecek olan sınavlara adaylar Açık Öğretim Kurumları (AÖK) Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecekler. Online Sınava Giriş Bilgileri Ekranı üzerinden sınava giriş yapabilecekler.