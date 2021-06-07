Hızlanan aşılama sürecinde öncelikli aşı gruplarının büyük bir kısmı tamamlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaz sonuna kadar aşılamada 20 yaş üzerine gelineceğini duyurmuştu. Bu sebeple vatandaşlar aşı sırası kimde, hangi grupta sorusuna yanıt aramaya başladı. 40 yaş üstü aşı sırası geldi mi, ne zaman gelecek, hangi meslekler öncelikli grupta gibi sorular da gündeme geldi. İşte aşı randevusu alma ekranı ve aşı takvimi!
AŞI SIRASI HANGİ GRUPTA?
1 Haziran'da 50 yaş üstü vatandaşlar için aşı hakkı tanımlandı. Dün ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya üzerinden öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının aşı hakkının tanımlandığını ifade etti.
40 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞILANACAK?
1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstü vatandaşlar için aşı randevuları açıldı. Aşı takvimine göre 50 yaş üstü vatandaşların aşılama faaliyetleri tamamlandığında 40-49 yaş grubu vatandaşlarla birlikte üçüncü aşamaya geçilecek. Üçüncü aşama için henüz bir tarih verilmedi ancak Haziran ayı içinde 40 yaş üstü vatandaşların aşılama faaliyetlerine başlanacağı öngörülüyor.
AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
MHRS ya da e-Nabız üzerinden aşı randevu sayfasına giriş yapılmalıdır. T.C. kimlik numarası ve kişisel şifreyle sisteme girdikten sonra "Randevu Al" butonuna, ardından "Aşı Randevusu Al" butonuna tıklanır. Bu aşamada aşı türü, aşı olunacak sağlık merkezi, tarih ve saat seçimi yapılır. Bununla birlikte ALO 182 üzerinden de bu işlem gerçekleştirilebilir.