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Haberler Yaşam Haberleri Aşı sırası kimde, hangi grupta? 40 yaş üstü aşı sırası geldi mi, ne zaman gelecek? Aşı randevusu alma ekranı ve aşı takvimi!
Giriş Tarihi: 7.6.2021 17:10 Son Güncelleme: 7.6.2021 17:10

Aşı sırası kimde, hangi grupta? , ne zaman gelecek? ve aşı takvimi!

Geçtiğimiz hafta koronavirüs aşı sırası 50 yaş üstü vatandaşlara geçerken, dün itibariyle öğretmenler için de aşı hakkı tanımlandı. Bunun üzerine vatandaşlar aşı sırası kimde, hangi grupta diye araştırmaya koyuldu. Pek çok vatandaş , ne zaman gelecek sorusuna da cevap arıyor. İşte ve aşı takvimi!

Hızlanan aşılama sürecinde öncelikli aşı gruplarının büyük bir kısmı tamamlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaz sonuna kadar aşılamada 20 yaş üzerine gelineceğini duyurmuştu. Bu sebeple vatandaşlar aşı sırası kimde, hangi grupta sorusuna yanıt aramaya başladı. , ne zaman gelecek, hangi meslekler öncelikli grupta gibi sorular da gündeme geldi. İşte ve aşı takvimi!

AŞI SIRASI HANGİ GRUPTA?

1 Haziran'da 50 yaş üstü vatandaşlar için aşı hakkı tanımlandı. Dün ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya üzerinden öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının aşı hakkının tanımlandığını ifade etti.

40 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞILANACAK?

1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstü vatandaşlar için aşı randevuları açıldı. Aşı takvimine göre 50 yaş üstü vatandaşların aşılama faaliyetleri tamamlandığında 40-49 yaş grubu vatandaşlarla birlikte üçüncü aşamaya geçilecek. Üçüncü aşama için henüz bir tarih verilmedi ancak Haziran ayı içinde 40 yaş üstü vatandaşların aşılama faaliyetlerine başlanacağı öngörülüyor.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

MHRS ya da e-Nabız üzerinden aşı randevu sayfasına giriş yapılmalıdır. T.C. kimlik numarası ve kişisel şifreyle sisteme girdikten sonra "Randevu Al" butonuna, ardından "Aşı Randevusu Al" butonuna tıklanır. Bu aşamada aşı türü, aşı olunacak sağlık merkezi, tarih ve saat seçimi yapılır. Bununla birlikte ALO 182 üzerinden de bu işlem gerçekleştirilebilir.

AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI

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Aşı sırası kimde, hangi grupta? 40 yaş üstü aşı sırası geldi mi, ne zaman gelecek? Aşı randevusu alma ekranı ve aşı takvimi!
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