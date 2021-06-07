Hızlanan aşılama sürecinde öncelikli aşı gruplarının büyük bir kısmı tamamlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaz sonuna kadar aşılamada 20 yaş üzerine gelineceğini duyurmuştu. Bu sebeple vatandaşlar aşı sırası kimde, hangi grupta sorusuna yanıt aramaya başladı. 40 yaş üstü aşı sırası geldi mi, ne zaman gelecek, hangi meslekler öncelikli grupta gibi sorular da gündeme geldi. İşte aşı randevusu alma ekranı ve aşı takvimi!

AŞI SIRASI HANGİ GRUPTA?

1 Haziran'da 50 yaş üstü vatandaşlar için aşı hakkı tanımlandı. Dün ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya üzerinden öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının aşı hakkının tanımlandığını ifade etti.