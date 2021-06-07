Astrolog Nilay Dinç 10 Haziran Güneş Tutulması etkilerini paylaştı: Sudan gelebilecek tehlikelere dikkat!

Merkür Retro'lu halkalı güneş tutulması öncelikle sağlık ve ilaç sektörünü gündemde tutacağı gibi sorgulanmasına neden olacak olaylar duyacağız.
Aynı zamanda hapishane ve hastane ile ilgili konular gündemde olacak sarsıcı olaylara şahit olabiliriz. Güneş tutulması ile birlikte intihar eylemleri ve zehirlenmelerde artış olabilir. Özellikle sahte alkol konularına dikkat edilmeli. Marmara Denizi'nde yaşanan deniz salyası yüksek ihtimal Neptün etkisi ile artış göstererek bizleri uyaracak acil tedbirler için aksiyonları alınmasını tetikleyecek. Sudan gelebilecek hastalıklara mutlaka dikkat etmemiz gereken bir döneme giriyoruz.
KAZA RİSKİ YÜKSEK
Eğitim ve yayıncılık konuları ile ilgili sahtekarlık, korsan yayınlar, dolandırıcılık konu olabilir. 12. evde gerçekleşecek tutulma uçak, tren ve otobüs gibi araçlarda kaza riskine açık bir süreci tetikliyor olacak. Yani anlayacağımız haziran gümbür gümbür geliyor. Gündem hiç boş kalmayacak.
Naçizane tavsiyem haziran ayı içinde yatırımlarınıza ve yüksek tutarlı alışverişlerinize dikkat edin. Buna internet üzerinden ayarladığınız tatil planları da dahil. Güvenilir olanlar ile iş yapın. Dolandırıcılık had safhada olabilir.
YENİ FIRSATLAR GELEBİLİR
İyi şeylerde olacak tabi ki yeni destek paketleri açıklanabilir. Ekonomik olarak tutulma beraberinde esnafa ticaret ile uğraşanlara yeni fırsatlar yeni kazançları getirecek ve bereket artacak. Tutulma salgın ile ilgili şifacı bir tutulma olacak aşılamanın beklenen sonuçları verdiği görülecek hatta manipüle bile edilmek istenecek.
Koç
Kardeş kuzen konularında yanlış anlaşılmalar kırgınlıklar olabilir. Aracınızı yenileyebilirsiniz. Taşınma ve yer değişikliği konu olabilir.
Boğa
Terfi ve gelir artışı konusunda şanslı görünürken kredi ve borçlanma konularında işler umduğunuz gibi gitmeyebilir. Riskli yatırımlardan uzak durmanızda fayda var.
İkizler
Hasta ikizlerin şakalanacakları dönem başlıyor. Bedeninizde ve tarzınızda değişikliğe gidebilir. Hayatınızda yeni kararlara açık olabilirsiniz.
Yengeç
Dostu düşmanı ayırt edeceğiniz bir dönem olacak. Kaza ve sakarlıklara açık olabilirsiniz. Korku ve kaygılarınızdan arınacaksınız.
Aslan
Artık kendinizi daha rahat ve sosyal hissedeceksiniz. Evde kalmayacak bulduğunuz her fırsatta kendinizi dışarıya atabilir motive olabilirsiniz.
Başak
Başaklar kariyer ve iş yaşamını gözden geçirecek ve iş sonlandırma kararı alabilir yeni maceralara yelken açabilirler.
Terazi
Yurt dışı seyahat planlarınızı devreye alacak tatil ve seyahat size iyi gelecek. Kendinizi yenileyeceksiniz.
Akrep
Akrepler ihanet ile yüzleşecek gizli olanlar açığa çıkacak. Tutkularından arınıp mantık i,le hareket etme kararları olacağı gibi miras ,tazminat ve nafaka konuları gündemde olacak.
Yay
Özgür ruhlu yaylar evlilik kararı alabilir. Evli çiftler ise yeni bebek müjdesi ile şenlenebilirler.
Oğlak
İş değişikliği olabileceği gibi uzun zamandır ihmal ettikleri sağlıkları ile meşgul olabilirler.
Kova
Uzun zamandır yalnız olan kovalar gönül kapılarını çalacak büyük aşkları ile tanışacak yeni bir ufka yelken açacaklar. Sallantıda ilişkisi olan kovalarda ilişkisini kesin suret ile bitirecek.
Balık
Taşınma ve ev yenilikleri gündeminizi meşgul ederken ebeveyn ve aile konuları önceliğiniz olacak. Bekar balıklar evlilik teklifi alabilir, yuva kurabilirler.