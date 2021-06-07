Astrolog Nilay Dinç 10 Haziran Güneş Tutulması etkilerini paylaştı: Sudan gelebilecek tehlikelere dikkat!

KAZA RİSKİ YÜKSEK

Eğitim ve yayıncılık konuları ile ilgili sahtekarlık, korsan yayınlar, dolandırıcılık konu olabilir. 12. evde gerçekleşecek tutulma uçak, tren ve otobüs gibi araçlarda kaza riskine açık bir süreci tetikliyor olacak. Yani anlayacağımız haziran gümbür gümbür geliyor. Gündem hiç boş kalmayacak.

Naçizane tavsiyem haziran ayı içinde yatırımlarınıza ve yüksek tutarlı alışverişlerinize dikkat edin. Buna internet üzerinden ayarladığınız tatil planları da dahil. Güvenilir olanlar ile iş yapın. Dolandırıcılık had safhada olabilir.