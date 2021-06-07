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Giriş Tarihi: 7.6.2021

Atike teyzenin hukuk zaferi

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Atike teyzenin hukuk zaferi

Atike teyze, 18 yıl önce arazisini satmıştı. Araziyle birlikte zeytin ağaçları da hak sahiplerine bölüştürüldü. “Hissemi sattım, ağaçlarımı değil” diyerek dava açan Atike teyze, 68 bin lira kazandı

'da, 2003'te hisse tapulu arazisini satan 66 yaşındaki Atike G., satıştan sonra daha önce araziye ektiği zeytin ağaçlarının bakımını sürdürüp, zeytinleri toplamaya devam etti. Kardeşi ., 2016'da tarla üzerinde ortaklığın giderilmesi davası açtı. Bunun üzerine tarafından tarlanın satışı yapıldı. Atike teyze, hissedar görünmediği için kendisine tebligat yapılmadı. Ağaçlar arazideki hak sahiplerine bölüştürüldü. Atike teyze de avukatı aracılığıyla arazideki hissesini sattığını ama zeytin ağaçlarını satmadığını belirterek hukuk mücadelesi başlatarak, ağaçların bedeli olarak da 68 bin lira talep etti.

'EVLADIM GİBİ BAKTIM'
Yerel mahkeme, Atike teyzenin hissesini devrederken, zeytin ağaçlarını satmadığına dair yazılı delil sunamadığı gerekçesiyle davayı reddetti. İtiraz sonucu karar İzmir Bölge İdare Mahkemesi'ne gitti. Yerel mahkemenin kararını bozan Hukuk Dairesi, sebepsiz zenginleşmenin oluştuğunu vurgulayarak, ağaçların bedeli olan 68 bin liralık tutarın faiziyle birlikte Atike teyzeye ödenmesine hükmetti. Kazandığı davanın verdiği mutlulukla, zeytin ağaçlarının arasında zafer pozu veren Atike teyze, "Fidanları ben ekmiştim. Yıllarca suladım, evladım gibi baktım ve büyüttüm. Mahkemede haklılığım ispatlandı" dedi. Avukatı Alperen Cihan Çetinkaya da, "Müvekkilim, 'Zeytin ağaçları benim, ben hissemi sattım ağaçları satmadım' dedi. örnek bir karar imza atarak, müvekkilimi haklı buldu" şeklinde konuştu.

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Atike teyzenin hukuk zaferi
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