Dolandırıcılar güvenlik kameralarına takıldı

Bartın merkezinde bazı banka ATM'lerinden kesilmiş para alındığı ihbarı üzerine harekete geçen Bartın İl Emniyet Müdürlüğü KOM şubesi ekipleri ATM'lerin bulunduğu alanlardaki güvenlik kameralarını incelemeye aldılar.

Yapılan araştırmada Bartın'da ikamet eden M.E. (32) ile E.G. (28) isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Ayrıca şahısların Bartın, Ulus ve Kozcağız beldesinde de ATM'lere keserek çoğalttıkları paraları yatırdıkları belirlendi. Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyon da şahısların İkametlerinde yapılan aramada 8 bin 350 Türk lirası sahte para, 26 bin 960 Türk lirası suçtan elde edildiği değerlendirilen gerçek para, 10 adet bankamatik kartı, bir adet renkli yazıcı, bir adet para kontrol cihazı, bir adet harddisk ve 2 adet telefon ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca Tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARALARIN YARISI GERÇEK, YARISI SAHTE

Gerçek paraları ince ince keserek sahte para kupürlerini yapıştırıp bankamatiğe yatırdıktan sonra başka bir şehirdeki aynı bankaya ait ATM den gerçek paraları çekerek olayı gerçekleştiriyorlar.