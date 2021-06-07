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Giriş Tarihi: 7.6.2021 09:50

AYEDAŞ ve BEDAŞ İstanbul listesi (7 Haziran 2021) Bugün elektrikler ne zaman gelecek?

AYEDAŞ ve BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi 7 Haziran 2021 Bugün elektrikler ne zaman gelecek?

AYEDAŞ ve BEDAŞ güncel listesi her gün vatandaşlarla resmi siteler üzerinden paylaşılmaya devam ediyor. İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası’nda bazı ilçelerde çeşitli bakım, onarım çalışmaları ve arızalar nedeniyle kesintiler meydana geliyor. Hal böyleyken “Elektrikler ne zaman gelecek?” soruları gündeme taşınıyor. İşte 7 Haziran AYEDAŞ ve BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi ve “Elektrikler ne zaman gelecek?” sorusunun yanıtı…

AYEDAŞ ve BEDAŞ güncel elektrik kesinti listesini yayınladı. Bugün İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde çeşitli nedenlerle kesintiler yaşanırken milyonlarca kişi "7 Haziran Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. İşte sabah saatlerinden itibaren İstanbulluların gündemine gelen AYEDAŞ ve BEDAŞ 7 Haziran listesi ve detaylar…

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah EDİRNE-İSTANBUL DEMİRYOLU, HADIMKÖY-İSTANBUL, MEHMET AKİF ERSOY, ORG. NURETTİN BARANSEL, PİKNİK sk/ YEŞİLBAYIR mah 29 MAYIS sk bölgelerinde 07/06/2021 04:00:00 - 07/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi 20 Nisan 2021!

NO: 4084399

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HİCRET mah MİLLİYET sk/ İMRAHOR mah ASIR, SANAYİ, SITKI sk/ İSLAMBEY mah AKBOĞA, BAŞKAYA, CAFER, FETİH, GÜLZADE, MARAL, ULUBATLI HASAN, ŞENTÜRK sk bölgelerinde 07/06/2021 09:00:00 - 07/06/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AYEDAŞ ve BEDAŞ ile güncel elektrik kesinti listesi yayınlandı! Elektrikler ne zaman gelecek? 3 Haziran 2021 Perşembe

NO: 4085382

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah BATURHAN, BEYAZLALE, BEYZA, DENİZGÖREN, DOSTLUK, DÜRÜST, GÜLBAĞ, HARMANDERE, MARAŞ, MATARACI, MÜHENDİS, SADAKAT, SEMİH, SEZGİN, TÜRKER, ULUŞAR, ÖZLEYİŞ, ÖĞÜTLÜ, İĞDELİ sk bölgelerinde 07/06/2021 09:00:00 - 07/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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