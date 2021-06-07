AYEDAŞ ve BEDAŞ güncel elektrik kesinti listesini yayınladı. Bugün İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde çeşitli nedenlerle kesintiler yaşanırken milyonlarca kişi "7 Haziran Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. İşte sabah saatlerinden itibaren İstanbulluların gündemine gelen AYEDAŞ ve BEDAŞ 7 Haziran elektrik kesintisi listesi ve detaylar…
ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah EDİRNE-İSTANBUL DEMİRYOLU, HADIMKÖY-İSTANBUL, MEHMET AKİF ERSOY, ORG. NURETTİN BARANSEL, PİKNİK sk/ YEŞİLBAYIR mah 29 MAYIS sk bölgelerinde 07/06/2021 04:00:00 - 07/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4084399
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HİCRET mah MİLLİYET sk/ İMRAHOR mah ASIR, SANAYİ, SITKI sk/ İSLAMBEY mah AKBOĞA, BAŞKAYA, CAFER, FETİH, GÜLZADE, MARAL, ULUBATLI HASAN, ŞENTÜRK sk bölgelerinde 07/06/2021 09:00:00 - 07/06/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4085382
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah BATURHAN, BEYAZLALE, BEYZA, DENİZGÖREN, DOSTLUK, DÜRÜST, GÜLBAĞ, HARMANDERE, MARAŞ, MATARACI, MÜHENDİS, SADAKAT, SEMİH, SEZGİN, TÜRKER, ULUŞAR, ÖZLEYİŞ, ÖĞÜTLÜ, İĞDELİ sk bölgelerinde 07/06/2021 09:00:00 - 07/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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