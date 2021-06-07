AYEDAŞ ve BEDAŞ güncel elektrik kesinti listesini yayınladı. Bugün İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde çeşitli nedenlerle kesintiler yaşanırken milyonlarca kişi "7 Haziran Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. İşte sabah saatlerinden itibaren İstanbulluların gündemine gelen AYEDAŞ ve BEDAŞ 7 Haziran elektrik kesintisi listesi ve detaylar…

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah EDİRNE-İSTANBUL DEMİRYOLU, HADIMKÖY-İSTANBUL, MEHMET AKİF ERSOY, ORG. NURETTİN BARANSEL, PİKNİK sk/ YEŞİLBAYIR mah 29 MAYIS sk bölgelerinde 07/06/2021 04:00:00 - 07/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.