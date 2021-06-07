Her yıl Haziran ayında kutlanan Babalar Günü, bu ayın gelişiyle birlikte araştırma konusu oldu. Pek çok kişi babasını mutlu etmek üzere hazırlıklara başlamak için bu özel günün tarihini merak ediyor. Babalar Günü ne zaman, hangi gün, bu hafta mı gibi sorularla incelenen Babalar Günü tarihi haberimizde.
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2021?
Babalar Günü her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanmaktadır. Bu özel günün kutlandığı gün her yıl değişiklik göstermekte, bu sebeple tarihi sürekli olarak merak edilmektedir. Her yaştan pek çok kişi babalarına hediye hazırlamak için Babalar Günü tarihi hakkında araştırma yapmaktadır.
BABALAR GÜNÜ TARİHİ
Haziran ayının üçüncü Pazar günü bu yıl ayın 20'sine denk geliyor. Bu sebeple bu yıl Babalar Günü 20 Haziran Pazar günü kutlanacak.
BABALAR GÜNÜ HEDİYE FİKİRLERİ
Babalar bu özel gün için gelen hediyeleri genelde mahcubiyetle karşılar. Onlar için çocuklarının iyiliği en güzel hediyedir. Ancak yine de pek çok kişi babalarını mutlu etmek adına bütçeye uygun ve dikkat çekici hediye fikirlerini değerlendiriyor. İşte bunlardan birkaçı:
Babaya Özel Madalyon
İsim Yazılı Kişiye Özel Siyah Ahşap Kalem
Babacığım Fotoğraf ve Mesajlı Duvar Saati
Babalar Gününe Özel Resim Baskılı Sihirli Kupa
Kol Saati
Kravat
Rahat tabanlı bir ayakkabı
Gömlek
Yapay bitkili teraryum
Kişiye özel siyah defter kalem seti
Sandıklı takvim yaprağı
Kişiye özel anahtarlık
Özel isimli nostaljik alaturka ahşap radyo
Fotoğraf çerçevesi
EN GÜZEL BABALAR GÜNÜ MESAJLARI
Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.
Zor zamanları kolay geçirmek için yanınızdan hiç eksik olmaması gereken ilk kişi kimdir tabi ki babamız. Babalar gününüz kutlu olsun...
Benzemez hiçbir şeye bu sevgi. Ne şiir yeter anlatmaya ne yürek yeter bunu sığdırmaya. Babalar günün kutlu olsun babam.
Her zaman yanımda oldun. Dünyayı benim için daha iyi bir yer yaptığın için sana minnettarım! Babalar Günün kutlu olsun!
Kollarından daha huzurlu, daha güvenli, yüreğinden daha sıcak ülke yokmuş babacığım. Babalar günün kutlu olsun.