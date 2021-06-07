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Giriş Tarihi: 7.6.2021 17:09 Son Güncelleme: 7.6.2021 17:09

, hangi gün? Babalar Günü bu hafta mı? 2021!

Babalar Günü ne zaman, hangi gün? Babalar Günü bu hafta mı? Babalar Günü tarihi 2021!

Anne ve babaların değerini gösterebilmek adına kutlanan özel günler her yıl olduğu gibi bu yıl da ilgiyle inceleniyor. Mayıs ayında Anneler Günü kutlamalarının ardından Babalar Günü için araştırmalara başlandı. Haziran ayının girişiyle birlikte , hangi gün, Babalar Günü bu hafta mı soruları cevap arıyor. İşte 2021!

Her yıl Haziran ayında kutlanan Babalar Günü, bu ayın gelişiyle birlikte araştırma konusu oldu. Pek çok kişi babasını mutlu etmek üzere hazırlıklara başlamak için bu özel günün tarihini merak ediyor. , hangi gün, bu hafta mı gibi sorularla incelenen haberimizde.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2021?

Babalar Günü her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanmaktadır. Bu özel günün kutlandığı gün her yıl değişiklik göstermekte, bu sebeple tarihi sürekli olarak merak edilmektedir. Her yaştan pek çok kişi babalarına hediye hazırlamak için Babalar Günü tarihi hakkında araştırma yapmaktadır.

BABALAR GÜNÜ TARİHİ

Haziran ayının üçüncü Pazar günü bu yıl ayın 20'sine denk geliyor. Bu sebeple bu yıl Babalar Günü 20 Haziran Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ HEDİYE FİKİRLERİ

Babalar bu özel gün için gelen hediyeleri genelde mahcubiyetle karşılar. Onlar için çocuklarının iyiliği en güzel hediyedir. Ancak yine de pek çok kişi babalarını mutlu etmek adına bütçeye uygun ve dikkat çekici hediye fikirlerini değerlendiriyor. İşte bunlardan birkaçı:

Babaya Özel Madalyon

İsim Yazılı Kişiye Özel Siyah Ahşap Kalem

Babacığım Fotoğraf ve Mesajlı Duvar Saati

Babalar Gününe Özel Resim Baskılı Sihirli Kupa

Kol Saati

Kravat

Rahat tabanlı bir ayakkabı

Gömlek

Yapay bitkili teraryum

Kişiye özel siyah defter kalem seti

Sandıklı takvim yaprağı

Kişiye özel anahtarlık

Özel isimli nostaljik alaturka ahşap radyo

Fotoğraf çerçevesi

EN GÜZEL BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.

Zor zamanları kolay geçirmek için yanınızdan hiç eksik olmaması gereken ilk kişi kimdir tabi ki babamız. Babalar gününüz kutlu olsun...

Benzemez hiçbir şeye bu sevgi. Ne şiir yeter anlatmaya ne yürek yeter bunu sığdırmaya. Babalar günün kutlu olsun babam.

Her zaman yanımda oldun. Dünyayı benim için daha iyi bir yer yaptığın için sana minnettarım! Babalar Günün kutlu olsun!

Kollarından daha huzurlu, daha güvenli, yüreğinden daha sıcak ülke yokmuş babacığım. Babalar günün kutlu olsun.

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Babalar Günü ne zaman, hangi gün? Babalar Günü bu hafta mı? Babalar Günü tarihi 2021!
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