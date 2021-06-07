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Giriş Tarihi: 7.6.2021 12:48

Balkon çöktü: İşçi ölümden döndü

MİHRİBAN KOÇAKER
Balkon çöktü: İşçi ölümden döndü

’ta 3 katlı bir binanın zemin katından izolasyon işi yapan işçi çöken balkonun altında kaldı. İtfaiye tarafından göçüğün altından çıkarılan yaralı işçi tedavi altına alındı.

merkez Karşıyaka Mahallesi Yenişehir Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binada izolasyon çalışması yapılacak yerde kazı çalışması yapıldığı esnada zeminin çökmesi ile birlikte birinci kattaki balkon Savaş Yıldırım'ın üzerine geldi.

Çöken zeminde ayağı sıkışan işçinin feryadına çalışma arkadaşları yetişti. Durumun 112'ye bildirilmesiyle birlikte kaza yerine çok sayıda itfaiye ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Savaş Yıldırım itfaiyenin çalışması ile kısa sürede ayağının gömülü kaldığı enkazdan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Savaş Yıldırım'ın Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde tedavi altına alındığı bilgisine ulaşıldı. Polis yaşanan iş kazasıyla ilgili inceleme başlattı.

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Balkon çöktü: İşçi ölümden döndü
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