Baraj cinayetinde iki gözaltı

Maltepe
'de baraj kenarındaki çalılıklar arasında cesedi bulunan Şahigül Buluş'un (37) öldürülmesiyle ilgili iki şüpheli gözaltına alındı. Başıbüyük Barajı
'na balık tutmaya giden iki arkadaş, önceki gün 14.30 sıralarında bölgede hareketsiz halde yatan bir kadın gördü. Yarı çıplak haldeki kadının kanlar içerisinde olduğunu farkeden iki kişi, polis ve sağlık ekiplerini aradı. Ekiplerin incelemesinde çalılıklar arasına atılan kadının öldüğü belirlendi. İnceleme başlatan polis ekipleri ölen kişinin Şahigül Buluş olduğunu tespit etti. Hakkında kayıp ihbarı bulunduğu anlaşılan Buluş'un son olarak 3 Haziran akşamı M.T. isimli erkek ve S.B. isimli kadınla evinden ayrıldığı saptandı. İki şüpheliyi yakalayan polisin soruşturması sürüyor.