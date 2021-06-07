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Giriş Tarihi: 7.6.2021 07:28

'nde demirli yatta yangın çıktı

DHA
Beykoz Göksu Deresi'nde demirli yatta yangın çıktı

, 'nde demirli yatta yangın çıktı. Yangın çevredeki yatlara sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yatta hasar meydana geldi.

Saat 03.00 sıralarında 'nde demirli bulunan Grace isimli lüks yatta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yattan dumanların çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yattaki yangına müdahale ederek büyümeden söndürüldü.

Bir görgü tanığı, "Ben teknelere bakıyordum. Baktım ki duman çıkıyor. İtfaiyeye haber verdik, hemen geldiler, yatta bir arkadaş vardı o da çıktı" dedi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yatta hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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Beykoz Göksu Deresi'nde demirli yatta yangın çıktı
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