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Giriş Tarihi: 7.6.2021

Beyni şişen hasta dokuzuncu ameliyat sonrası ilk kez yürüdü

DİDEM SEYMEN DİDEM SEYMEN
Beyni şişen hasta dokuzuncu ameliyat sonrası ilk kez yürüdü
Erişkin Hidrosefalisi nedeniyle 5 yılda 8 kez beyin ameliyatı geçiren, kafatasının yarısı alınan ve yatağa bağımlı hale gelen (58), yıllar sonra tekrar yürüdü. 'da yaşayan Avcı'nın hayatı, 25 binde 1 görülen nadir hastalık tanısıyla tamamen değişti. 8 ameliyattan sonra son olarak Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. ve ekibine görünen Avcı, çok riskli 9'uncu ameliyat sonrası ilk kez yürümeye başladı. Bademci 'Meslek hayatımın en karmaşık ameliyatlarından biriydi. Yürüteçle attığı ilk adımı tüm ekip alkışladık" dedi.
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Beyni şişen hasta dokuzuncu ameliyat sonrası ilk kez yürüdü
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