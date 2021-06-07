Beyni şişen hasta dokuzuncu ameliyat sonrası ilk kez yürüdü

Erişkin Hidrosefalisi nedeniyle 5 yılda 8 kez beyin ameliyatı geçiren, kafatasının yarısı alınan ve yatağa bağımlı hale gelen Cezmi Avcı
(58), yıllar sonra tekrar yürüdü. Ankara
'da yaşayan Avcı'nın hayatı, 25 binde 1 görülen nadir hastalık tanısıyla tamamen değişti. 8 ameliyattan sonra son olarak Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gülşah Bademci
ve ekibine görünen Avcı, çok riskli 9'uncu ameliyat sonrası ilk kez yürümeye başladı. Bademci 'Meslek hayatımın en karmaşık ameliyatlarından biriydi. Yürüteçle attığı ilk adımı tüm ekip alkışladık" dedi.