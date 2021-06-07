Can dostlara her hafta 1 buçuk ton mama

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle uygulanan kısıtlamalardan dolayı beslenme imkânları daralan sokak hayvanlarının yanında olmaya devam ediyor. Pandemi sürecinde sokak hayvanlarına 120 ton mama dağıtan Büyükşehir Belediyesi, en ücra yerlerde yaşayan patili dostlarımızı da unutmayacak şekilde haftalık 1,5 ton mama dağıtımı yapıyor.

YALNIZ BIRAKILMIYORLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte sokak hayvanlarının bakım ve beslenmelerine yönelik çalışmalarını artırmıştı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, sivil toplum örgütleri ve gönüllülerle işbirliği yaparak pandemi sürecinde de sokak hayvanlarını yalnız bırakmamıştı. Şehir merkezleri dışında kalan kırsal bölgelerde yaşayan sokak hayvanlarına dahi ulaşan Büyükşehir Belediyesi, haftalık 1,5 ton mama dağıtımı yaparak patili dostlarımızın yanında olmaya devam ediyor.

EN ÜCRA YERLERE ULAŞILIYOR

Çalışmalar kapsamında, ücra yerlerde yaşayan ve kuru ekmeğe dahi muhtaç olan sokak hayvanları da dâhil olmak üzere sokak hayvanları için kilolarca mama bırakılıyor. İzmit'in kırsal bölgeleri ve köy yolları, Gölcük'ün ve Karamürsel'in köy yolları, Umuttepe-İstanbul istikametindeki eski İstanbul yolu, Tahtalı Göleti etrafı, Kartepe dağ yolu ve kırsal alanları dâhil olmak üzere yüzlerce noktaya bırakılan mama ve su ile sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmalarının önüne geçiliyor.

ISINAN HAVALARDA ONLARI UNUTMAYALIM

Havaların ısınmasıyla birlikte sokak hayvanlarını unutmamamız gerektiğini belirten yetkililer, vatandaşlardan ricada bulunarak evlerinin önüne su ve yiyecek bırakmalarını talep ediyorlar.