Çanakkale'deki trafik kazasında korkunç detay!

Çanakkale'de önceki gün akşam saatlerinde meydan gelen ve bir polis memurunun ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında korkunç detaylar ortaya çıktı.

Kazada ters yönden gelen Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Lojistik Şube Müdürlüğü'nde görevli Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık'ın kazadan bir kaç ay önce alkol nedeniyle ehliyetini kaybettiği ortaya çıkarken, kaza günü de aşırı alkollü olduğu iddia edildi. Korkunç kazada hayatını kaybeden polis memuru Türkmenoğlu için Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlenirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

TERS YÖNE GİRDİ

Dün akşam saat 23.45 sıralarında Çanakkale- İzmir karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana gelen olay da; Çanakkale'nin Kepez Beldesi'nde, polis arkadaşını eve bıraktıktan sonra İzmir istikametine doğru 17 ACD 621 plakalı sivil polis aracı ile karayoluna çıkan Cihan Türkmenoğlu (47), ters istikametten gelen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık (43) İdaresindeki 60 NU 575 otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Olay anını gören benzin istasyonundaki çalışanlar ve bekçiler, otomobil içerisinde sıkışanlara ilk müdahaleyi yaptı. Kaza sonrası alev alan 60 NU 575 otomobili akaryakıt istasyonundaki çalışan ve bekçiler söndürdü.

POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan Türkmenoğlu ile Başçavuş Muhammet Tolga Işık Çanakkale Belediyesi İtfaiye Amirliği Kaza Kırım ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Polis memuru Cihan Türkmenoğlu, ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Türkmenoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

ASTSUBAY IŞIK'TA KURTARILAMADI



Diğer otomobil sürücüsü Astsubay Işık olay yerindeki ambulansa alındı ve uzun süre ambulans içerisinde kalp masajı yapıldı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Işık, burada süren kalp masajına rağmen kurtarılamadı.

EHİLİYETİNE EL KONMUŞ

Korkunç kazanın detayları da olaydan kısa bir süre sonra ortaya çıktı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Lojistik Şube Müdürlüğü'nde görevli Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık'ın kazadan bir kaç ay önce alkol nedeniyle ehliyetini el konduğu ortaya çıkarken, kaza günü de aşırı alkollü olduğu tespit edildi.

TÖREN DÜZENLENDİ

Şehit olan polis memuru Cihan Türkmenoğlu, (48) için görev yaptığı Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. düzenlenen törene Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile siyasiler ve Emniyet mensupları katıldı. Şehit polis memuru Cihan Türkmenoğlu'nun eşi İlkay Türkmenoğlu ile çocukları Rüya ve Ümit Türkmenoğlu tören sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman törende yaptığı konuşmada, "Dün akşam görev esnasında geçirmiş olduğu elim bir trafik kazasında yaralanan meslektaşımız, polis memuru Cihan Türkmenoğlu, devlet hastanesine kaldırılmış, bütün çabalara rağmen kurtarılamayıp, şehit olmuştur. Acımız çok büyük. Arkadaşımız, teşkilatımızın değerli bir üyesi olan, meslektaşları tarafından çok sevilen, değer verilen polis memuruydu. Bu törende bizi yalnız bırakmayıp, katılan sizlere şükranlarımı arz ediyorum. Son yolculuğuna uğurladığımız kahraman şehidimiz, Çanakkale'nin huzur ve güvenliği için cansiperane çalışan bir arkadaşımızdı. Bizler için kutsal bir emanet olduğu, geride bıraktığı ailesine sabırlar diliyorum. Onlar artık bize emanet" dedi.

Yapılan duanın ardından şehit polis memuru Cihan Türkmenoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına kondu ve polis eskortu eşliğinde defnedilmek üzere memleketi Balıkesir'in Edremit ilçesine uğurlandı.