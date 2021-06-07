Cinayet gibi kaza: 1 ölü

Antalya'nın Kaş İlçesi Kınık Mahallesi'nde meydana gelen korkunç kazada 2 çocuk babası Mustafa Bekik (42) olay yerinde hayatını kaybetti. Oğlu Bahadır Ramazan Bekik ise ağır yaralandı. Kaza önceki akşam Kınık Mahallesi D 400 karayolunda meydana geldi. Bahadır Ramazan Bekik yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Yunus Avcıl idaresindeki otomobil, kafa kafaya çarpıştı.

ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

Korkunç kazanın ardından hhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Mustafa Bekik olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü oğlu Bahadır Ramazan Bekik ile diğer araç sürücüsü Yunus Avcıl, itfaiye ekiplerince araçlarından çıkarılarak Fethiye'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Doktorlar Bahadır Ramazan Bekik'in durumunun ciddi olduğunu bildirdi.

ENGELLİ KIZINA BAKIYORDU

Kazanın ardından Mustafa Bekik'in yakınları sinir krizi geçirdi. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Mustafa Bekik Kınık Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Kaza ile ilgili güvenlik güçleri soruşturma başlattı.