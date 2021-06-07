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Giriş Tarihi: 7.6.2021

Çocuklarının gözü önünde katletti

İLHAN DEMİRCİOĞLU
Çocuklarının gözü önünde katletti
'da cinnet geçiren koca, 2 çocuğunun annesi eşini öldürüp intihar etti. ilçesinde yaşayan Mustafa Düzgün (36), dün saat 11.30 sıralarında Tepecik mahallesindeki evlerinde, eşi 'ü (36) ile tartışmaya başladı. Bu sırada cinnet getiren Mustafa Düzgün, eşini vurup aynı tüfekle intihar etti. Giriş kattaki evin bahçesinde oyun oynayan çiftin 7 ve 4 yaşındaki çocukları silah seslerini duyunca eve koştu. Korkunç manzara ile karşılaşan çocuklar çığlık atıp üst katta oturan dedelerine haber verdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri ve polisler, çiftin öldüğünü belirledi. Oğulları ve gelinlerinin ölüm haberini alan ve Emine Düzgün sinir krizleri geçirdi.
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Çocuklarının gözü önünde katletti
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