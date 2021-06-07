Çocuklarının gözü önünde katletti

Samsun
'da cinnet geçiren koca, 2 çocuğunun annesi eşini öldürüp intihar etti. İlkadım
ilçesinde yaşayan Mustafa Düzgün (36), dün saat 11.30 sıralarında Tepecik mahallesindeki evlerinde, eşi Emel Düzgün
'ü (36) ile tartışmaya başladı. Bu sırada cinnet getiren Mustafa Düzgün, eşini vurup aynı tüfekle intihar etti. Giriş kattaki evin bahçesinde oyun oynayan çiftin 7 ve 4 yaşındaki çocukları silah seslerini duyunca eve koştu. Korkunç manzara ile karşılaşan çocuklar çığlık atıp üst katta oturan dedelerine haber verdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri ve polisler, çiftin öldüğünü belirledi. Oğulları ve gelinlerinin ölüm haberini alan Mehmet Düzgün
ve Emine Düzgün sinir krizleri geçirdi.