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Giriş Tarihi: 7.6.2021

Dede-torun aynı gün ameliyat oldu

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Dede-torun aynı gün ameliyat oldu
'da trafik kazası sonucu bacağına platin takılan (15) ve düşme sonucu sol kalçasında kırık oluşan dedesi (75) ile aynı gün aynı hastanede başarılı bir şekilde ameliyat olup, aynı odada yattıktan sonra sağlıklı bir şekilde taburcu oldu. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Yusuf Aksoy "Platini çıkarmak için operasyon yaptığımız Selman ameliyathaneden çıktıktan sonra uyanma odasına alındı. Bu sırada Süleyman amcayı ameliyata aldık. İkisi orada karşılaştılar. Dede-torun birbirlerini gördüğünde duygu dolu anlar yaşandı. Selman dedesine 'Bir sıkıntı olmaz. Sağ salim girer çıkarsın' diye moral verdi. Bizde ekip olarak bu duygusal buluşmadan çok etkilendik" dedi.
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Dede-torun aynı gün ameliyat oldu
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