Dede-torun aynı gün ameliyat oldu

Konya
'da trafik kazası sonucu bacağına platin takılan Selman Ünal
(15) ve düşme sonucu sol kalçasında kırık oluşan dedesi Süleyman Ünal
(75) ile aynı gün aynı hastanede başarılı bir şekilde ameliyat olup, aynı odada yattıktan sonra sağlıklı bir şekilde taburcu oldu. Farabi Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Yusuf Aksoy "Platini çıkarmak için operasyon yaptığımız Selman ameliyathaneden çıktıktan sonra uyanma odasına alındı. Bu sırada Süleyman amcayı ameliyata aldık. İkisi orada karşılaştılar. Dede-torun birbirlerini gördüğünde duygu dolu anlar yaşandı. Selman dedesine 'Bir sıkıntı olmaz. Sağ salim girer çıkarsın' diye moral verdi. Bizde ekip olarak bu duygusal buluşmadan çok etkilendik" dedi.