Devlet en ücra köşelere dahi mobil aşı ekibi gönderiyor

Aşılanan kişi sayısının en düşük olduğu illerden Hakkari
'de başlatılan "aşı seferberliği" devam ediyor. Sağlık çalışanları, aşı hizmetini kırsalda yaşayan ve hastaneye gitme imkanı bulamayanların ayağına kadar götürüyor. Filyasyon çalışmalarıyla Kovid-19 hastalarını sürekli takip eden, teması azaltmaya çalışan doktor, hemşire, ebe, Toplum Sağlığı Merkezi
ve 112 Acil Sağlık
çalışanlarından oluşan 7 mobil ekip, her gün zorlu doğa ve arazi koşullarına rağmen en ücra köylere gidiyor. AA
EN ÇOK AŞI YAPAN 11'İNCİ ÜLKEYİZ
Dünyada bugüne dek 2 milyar 120 milyondan dozdan fazla Kovid-19 aşısı uygulandı. Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata
.org" sitesine göre, Türkiye
, 30 milyon 629 bin 277 doz ile en çok aşı yapılan 11'inci ülke durumunda.