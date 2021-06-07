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Giriş Tarihi: 7.6.2021 13:05 Son Güncelleme: 7.6.2021 13:05

yapılacak? Geç başvuru tarihi ne, ücreti ne kadar? İşte 2021

DGS geç başvuru ne zaman yapılacak? Geç başvuru tarihi ne, ücreti ne kadar? İşte DGS geç başvuru tarihi 2021

Dikey Geçiş Sınavı bu yıl 11 Temmuz tarihinde gerçekleşecek. İki yıllık eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyenler adaylar DGS başvurularını tamamladı. Başvuru sürecini kaçıranlar için geç başvuru tarihi ÖSYM’nin AİS sayfasında yer alıyor. Adaylar, ne, geç başvurular ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. ne kadar sorusu da konuya ilişkin merak edilenler arasında yer alıyor. İşte DGS geç başvuru tarihi 2021!

Ön lisans mezunlarına iki yıllık eğitimini 4 yıla tamamlama imkanı sunan DGS bu yıl 11 Temmuz'da gerçekleşecek. ÖSYM'nin düzenlediği DGS için asıl başvurular alındı. Ancak başvuru sürecini kaçıranlar için geç başvuru günü belirlendi. Bir gün süresince açık olacak geç başvuru ekranı için adaylar ne, geç başvurular ne zaman yapılacak gibi sorularla araştırma yapıyor. Normal başvuru ücretinden zamlı olması sebebiyle ne kadar sorusu da yanıt arıyor. İşte DGS geç başvuru tarihi 2021!

DGS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS geç başvuruları 8 Haziran'da alınacak. DGS geç başvuru ekranı 8 Haziran'da saat 10:00 itibariyle ÖSM Aday İşlemleri Sistemi'nde erişime açılacak. Geç başvurular aynı gün saat 23:59'a kadar tamamlanacak. Ödeme işlemleri dahil tüm işlemlerin bu dakikaya kadar yapılmış olması gerekecek.

DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DGS geç başvuru ücreti, daha önce DGS kitapçığında belirtildiği üzere normal başvuru ücretinin yüzde 50 zam uygulanmış haliyle ödenecek. Buna göre 2021 yılı DGS geç başvuru ücreti 225 TL olarak belirlendi. Ödemeler ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi ile gerçekleştirilecek. DGS geç başvuru ücreti, ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan e-İşlemler bölümündeki "Ödemeler" sekmesinden yatırılacak.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI 2021 NE ZAMAN?

8 Haziran tarihinde başvuru işlemleri tamamlanacak olan DGS, bu yıl 11 Temmuz tarihinde gerçekleşecek. Adaylar merkezi sınav kurallarına ve koronavirüs önlemlerine uyacak şekilde sınav binalarına alınacak.

DGS GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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DGS geç başvuru ne zaman yapılacak? Geç başvuru tarihi ne, ücreti ne kadar? İşte DGS geç başvuru tarihi 2021
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