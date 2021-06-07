Ön lisans mezunlarına iki yıllık eğitimini 4 yıla tamamlama imkanı sunan DGS bu yıl 11 Temmuz'da gerçekleşecek. ÖSYM'nin düzenlediği DGS için asıl başvurular alındı. Ancak başvuru sürecini kaçıranlar için geç başvuru günü belirlendi. Bir gün süresince açık olacak geç başvuru ekranı için adaylar DGS geç başvuru tarihi ne, geç başvurular ne zaman yapılacak gibi sorularla araştırma yapıyor. Normal başvuru ücretinden zamlı olması sebebiyle DGS geç başvuru ücreti ne kadar sorusu da yanıt arıyor. İşte DGS geç başvuru tarihi 2021!

DGS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS geç başvuruları 8 Haziran'da alınacak. DGS geç başvuru ekranı 8 Haziran'da saat 10:00 itibariyle ÖSM Aday İşlemleri Sistemi'nde erişime açılacak. Geç başvurular aynı gün saat 23:59'a kadar tamamlanacak. Ödeme işlemleri dahil tüm işlemlerin bu dakikaya kadar yapılmış olması gerekecek.