Ebru Erdem davasında sıcak gelişme! Savcılık o ismin cinayetten beraatini istedi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 20 Mart 2019'da polis ekiplerinin bir kişinin binadan atıldığı ya da intihar ettiği şeklinde ihbar alması üzerine olay yeri olan Küçükçekmece'ye gittiği anlatıldı. İddianamede, 17 yaşındaki Ebru Erdem'in bir binanın 9. katından teras katına düşerek öldüğü ve maktulün yanındaki Serdar Taş'ın olaydan sonra taksiye binerek hızlıca uzaklaştığını ifade edildi. Maktul Ebru Erdem'in kanında çoklu uyarıcı madde tespit edildiği belirtilen iddianamede, sanık Serdar Taş'ın da kanında esrar tespit edildiği belirtildi. İddianamede sanık Serdar Taş hakkında "Çocuğa yönelik kasten öldürme" ve "Suç sonucu ölümün olması sebebiyle çocuğun cinsel istismarı" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ayrıca sanık Taş hakkında "Evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haber vermeksizin yanında tutmak" ve "Uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçlarından 23 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.