Ebru Erdem davasında sıcak gelişme! Savcılık o ismin cinayetten beraatini istedi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 20 Mart 2019'da polis ekiplerinin bir kişinin binadan atıldığı ya da intihar ettiği şeklinde ihbar alması üzerine olay yeri olan Küçükçekmece'ye gittiği anlatıldı. İddianamede, 17 yaşındaki Ebru Erdem'in bir binanın 9. katından teras katına düşerek öldüğü ve maktulün yanındaki Serdar Taş'ın olaydan sonra taksiye binerek hızlıca uzaklaştığını ifade edildi. Maktul Ebru Erdem'in kanında çoklu uyarıcı madde tespit edildiği belirtilen iddianamede, sanık Serdar Taş'ın da kanında esrar tespit edildiği belirtildi. İddianamede sanık Serdar Taş hakkında "Çocuğa yönelik kasten öldürme" ve "Suç sonucu ölümün olması sebebiyle çocuğun cinsel istismarı" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ayrıca sanık Taş hakkında "Evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haber vermeksizin yanında tutmak" ve "Uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçlarından 23 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
İddianamede diğer sanık Kemal Sönmez'in ise "Evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haber vermeksizin yanında tutmak" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi. Bakırköy 20 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya mağdur Ayşe Erdem, Murat Erdem ve taraf avukatları katılırken, tutuklu sanık Serdar Taş tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemiyle bağlandı.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, maktul Ebru Erdem'in ailesinin alınan ifadelerine göre, maktulün rızalarının dışında evi terk ettiğine dair beyanlarının bulunduğu kaydedildi. Sanıkların da maktulün ailesinin rızası dışında evi terk ettiğini bildiklerine ilişkin delil bulunmadığı bu nedenlerle atılı suçun unsurlarının oluşmadığı anlaşılmakta denildi. Sanıkların 'evi terk eden çocuğu ailesini veya yetkili makamları durumundan haberdar etmeksizin yanında tutmak' suçundan beraatlerine karar verilmesi talep edildi.
Sanık Serdar Taş'ın 'uyuşturucu madde kullanma' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istenirken, cinsel saldırı suçundan ise delil bulunmadığı anlaşıldığından beraatine karar verilmesi istendi. Sanığın 'kasten öldürme' suçundan beraatine ve tahliyesine karar verilmesine mütalaa olunur denildi. Duruşmada söz alan sanık Serdar Taş, "En başından beri aynı şeyleri savunuyorum. Beraat ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Serdar Taş'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.