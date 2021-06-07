Eski enişteden baltalı saldırı

Kocaeli
'nde, 4 ay önce eşi Sema Aytekin
'den boşanan R.A.'nın, kayınbiraderi ve kuzenine oğullarıyla birlikte araba tamiri yaptıkları sırada balta ve sopayla saldırdığı öne sürüldü. Kafasından yaralanan kayınbirader İbrahim Aytekin
ve kuzeni Mehmet Ceren olay yerinde baygınlık geçirdi. Olay yerinden geçen taksi ile hastaneye kaldırılan iki yaralı, eniştelerinden şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan enişte R.A. ise ifadesi sonrası serbest kaldı. Saldırı anı, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.