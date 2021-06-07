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Giriş Tarihi: 7.6.2021

Eski enişteden baltalı saldırı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Eski enişteden baltalı saldırı
'nde, 4 ay önce eşi 'den boşanan R.A.'nın, kayınbiraderi ve kuzenine oğullarıyla birlikte araba tamiri yaptıkları sırada balta ve sopayla saldırdığı öne sürüldü. Kafasından yaralanan kayınbirader ve kuzeni Mehmet Ceren olay yerinde baygınlık geçirdi. Olay yerinden geçen taksi ile hastaneye kaldırılan iki yaralı, eniştelerinden şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan enişte R.A. ise ifadesi sonrası serbest kaldı. Saldırı anı, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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Eski enişteden baltalı saldırı
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