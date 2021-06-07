Eski enişteden sokak ortasında baltalı saldırı!





Ellerinde balta ve sopa ile bize saldırdı. Ben kendimi can havli ile yola atmışım orada bayıldım. Mehmet'te arabanın yanında bayılmış müdahale etmek isteyenleri yaklaştırmamışlar" dedi. Konuyla ilgili SABAH'a konuşan abla Sema Aytekin; "Bunların hepsini boşanma aşamasında kardeşlerim benim arkamda durdu diye yapıyor. Bize defalarca ölüm tehdidi yaptı. Şimdi yine elini kolunu sallayarak geziyor. Bu adam bizi öldürmeden bizi bundan kurtarın" dedi.