Eski enişteden sokak ortasında baltalı saldırı!

Kocaeli'nde 4 ay önce eşi Sema Aytekin'den boşanan enişte R.A., iddiaya göre kayınbiraderine ve kuzenine oğullarıyla birlikte araba tamiri yaptıkları sırada balta ve sopayla saldırdı. Kafasından yaralanan kayınbirader İbrahim Aytekin ve kuzeni Mehmet Ceren olay yerinde baygınlık geçirdi. Olay yerinden geçen taksi ile hastaneye kaldırılan iki yaralı eniştelerinden şikayetçi oldu.
SON DAKİKA: Kocaeli'de baltalı dehşet! Eski enişteden şok saldırı kamerada...
Gözaltına alınan enişte ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Saldırı anı bir mahallelinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Eniştesi R.A. dan şikayetçi olan İbrahim Aytekin; "Aracımda bir arıza vardı. Kuzenim Mehmet'in evinin yanına gidip onu tamir etmeye başladık. Bu sırada onun evinin alt katında oturan ablamın eski eşi ve iki yeğenim yanımıza geldi.
Ellerinde balta ve sopa ile bize saldırdı. Ben kendimi can havli ile yola atmışım orada bayıldım. Mehmet'te arabanın yanında bayılmış müdahale etmek isteyenleri yaklaştırmamışlar" dedi. Konuyla ilgili SABAH'a konuşan abla Sema Aytekin; "Bunların hepsini boşanma aşamasında kardeşlerim benim arkamda durdu diye yapıyor. Bize defalarca ölüm tehdidi yaptı. Şimdi yine elini kolunu sallayarak geziyor. Bu adam bizi öldürmeden bizi bundan kurtarın" dedi.
Kocaeli'nde yaklaşık 2 hafta önce meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. 4 ay önce eşinden ayrılan Sema Aytekin'in kardeşi İbrahim Aytekin aracını tamir etmek için kuzeni Mehmet Ceren'in evinin önüne gitti. İkili burada araç tamiri yapmaya başladı. İddiaya göre Mehmet Ceren'in evinin altında Sema Aytekin'in eski eşi R.A. oturuyordu. R.A. ve iki oğlu bunları görünce ellerine aldıkları sopa ve baltayla saldırmaya başladı.
BAŞINDA BEKLEYİP MÜDAHALE ETTİRMEDİ
Başından yaralanan İbrahim Aytekin yolun karşısında Mehmet Ceren ise aracın yanında baygınlık geçirdi. Baltalı saldırı yapan enişte iddiaya göre bir süre ikilinin başında bekleyip kimsenin müdahale etmesine de izin vermedi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Enişte R.A. görüntüleri çeken şahsı da tehdit ettiği görülüyor.
"SENİN ÖLÜMÜN ELİMDEN OLACAK"
Hastanedeki tedavisinin ardından emniyete giderek şikayetçi olan İbrahim Aytekin; "Araç tamiri yaparken öz yeğenlerimden biri biz gördü. İçeri gitti iki dakika sonra babası ve abisi ile birlikte geri döndüler. Ellerindeki sopa ve baltayla biranda saldırıp direk kafama vurdular. Bana senin ölümün benim elimden olacak dedi. Kendimi yolun karşısına attım orada bayılmışım. Bize bunu yapan eniştem R.A. ve öz yeğenim E.A.'dan şikayetçiyim" dedi.
BU SALDIRI İLK DEĞİL
SABAH gazetesine konuşan Sema Aytekin ise ; "Bir kaç ay evvel boşandığım eski esim ve çocuklarım baltalarla kardeşim ve kuzenimin araba tamiri yaptığı sırada haberleri olmadan kafalarına vurdular. Baltalarla bir anda defalarca vurup hastanelik etti kafalarında 15 er cm kesik var. Etraftan yardıma gelenleri de engelleyip ölmesi beklemiş.
Üstelik bu olay ilk değil daha öncede defalarca saldırı yaptı. Çocuklarımı da defalarca kavgaya azmettirdi, beraber beni de defalarca dövdü. Ben kurtuldum boşandım çok şükür ama hala kini bitmek bilmiyor. Bu seferde benim arkamda duran sevdiklerime zarar vermeye başladı. Elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Lütfen bize yardım edin" dedi.