Facebook'tan göçmen kaçakçılığı! 19 ayrı seferde 755 göçmen yakalandı

Yasadışı yollardan Türkiye'ye giriş yapıp daha sonra yine yasadışı bir şekilde yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenler, göçmen kaçakçıları tarafından İstanbul'dan kamyonlarla Edirne üzerinden Yunanistan'a gönderiliyor. SABAH yasadışı göçmen kaçakçılarının son yıllarda izlediği rotayı ve kaçakçıların gerçekleştirdiği organizasyonların şemasına ulaştı. Örgüt yöneticisi Kerem Yanzı, "Murat Koçer" isimli bir Facebook hesabı üzerinden "Nakliyeciler" isimli sayfaya günlük İstanbul-Edirne arası sürekli çalışacak kamyon-kamyonet ilanı verdi. Örgüt yöneticileri ilan için kendilerini arayan şoförlere, "Günlük nakliye işi var, ücreti dolgun. 4 bin- 5 bin arası" ifadelerini kullandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada örgüt yöneticisi Kerem Yanzı'nın cep telefonunu dinlemeye alındı. Yanzı, üzerinden 47 göçmen kaçakçısından oluşan göçmen kaçakçısı şebekesi çökertildi.

19 AYRI ÇEVİRMEDE 755 YASADIŞI GÖÇMEN YAKALANDI

Şebekenin eylemlerine yönelik 2019-2020 yıllarında 19 ayrı operasyon gerçekleştirildi. İlki 21 Aralık sonuncusu ise 23 Şubat 2020'de yapılan operasyonlarda 755 düzensiz göçmen yakalandı. Soruşturma sonucunda örgüt şeması çıkarıldı. Liderliğini Mustafa Bayram'ın yaptığı çetenin yöneticileri ise Abdullah Korkmaz, 'Murat' kod Kerem Yanzı, 'Eyüp' kod Şaban Şimşek ve Orhan Güngör oldu. İstanbul'dan kamyon, kamyonetlere bindirilen göçmenler Edirne'de Meriç nehrine yakın yerlerde bırakılıyor. Şebeke, mültecilerle dolu kamyonlara yolu tarif etmesi için ayrıca eskort yani rehber araç da tahsis ediyor.

"RAHAT OLUN KAÇIŞ GÜZERGAHLARIMIZ VAR"

Örgüt yöneticileri ilan için kendilerini arayan şoförlere, "Rahat olun. Kaçış güzergahlarımız var" şeklinde teşvik ederken, araç yakalatmalarına rağmen pes etmemeleri ve ertesi gün, hatta aynı gün tekrar göçmen kaçakçılığı için sefer düzenlemeleri dikkat çekti. Yapılan operasyonlarda göçmenleri taşıyan kamyon kasalarında, Yunanistan'a geçmek için şişme botlar ve kürekler de ele geçirildi.

ORTALAMA KAZANÇ 80-100 BİN LİRA

Örgüt yöneticisi Kerem Yanzı'nın kamyon sahipleriyle yaptığı pazarlık tapelere yansıdı. Konuşmalara göre Facebook'taki ilan üzerinden kendisini arayan kişilere İstanbul'dan Edirne'ye yapılması planlanan sefer başı 4 bin- 5 bin lira arası para vereceğini söyledi. Koçer, haftada 5-6 sefer yapıldığını, 7-8 tane aracı olanların ortalama kazancının 80- 100 bin lira arasında değiştiğini söyleyerek, nakliyecileri ikna etmeye çalıştı.

MÜLTECİLERİ "ŞOKEVLERİ"NDE BEKLETİYORLAR

Yapılan incelemelerde düzensiz göçmenlerin kamyonlara yüklenmeden önce "Şokevi" diye tabir edilen kısa süreli barındırılan evlerde bekletildikleri ortaya çıkarıldı. Bu evlerin Gaziosmanpaşa, Zeytinburnu, Esenler, Aksaray, Bayrampaşa gibi ilçelerde yer aldığı belirlendi. Göçmenleri taşıyacak olan şahıslara organizatörler tarafından "Şokevleri"nin konumlarının whatsapp üzerinden gönderildiği ve nakliyecilerin de mültecileri bu noktalardan aldıkları saptandı. Her "Şokevi" için sorumlu da atayan şebekenin, göçmenlerin nakledileceği aracın bulunduğu sokağın giriş ve çıkışlarına gözcüler yerleştirerek tedbir aldıkları tespit edildi.

DİKKAT ÇEKMEMESİ İÇİN AİLELERİNİ DE BİNDİRİYORLAR

Göçmenleri taşıması için anlaşılan kamyon şoförlerinin bazılarının yolculuk esnasında eşi ve çocuklarını da araçlarının ön tarafında aldıkları, böylece aile görüntüsü vererek dikkat çekmemeyi amaçladığı ve polis çevirmesine takılmamayı hedefledikleri belirlendi.

KAĞIT TOPLAYICISI SÜSÜ VERİYORLAR

Şoförlerin tutuklanmamaları için kullandıkları bir diğer taktik ise mültecileri yükledikleri kamyonların içerisine kağıt toplama arabalarını koymaları oldu. Şoförlerden Çetin D. polislere Silivri yakınlarında yakalandığı esnada, "Kağıt toplayıcıları rica etti. Silivri'ye kadar onları atmamı istediler" dedi. Çetin D. gözaltına alındıktan sonra serbest kalırken sadece arabası bağlandı.

YAKALANDI ARACINI BAĞLATTI PES ETMEDİ

Çetin D.'nin örgüt yöneticisiyle yaptığı telefon görüşmesi, kaçakçıların yakalanmalarına rağmen kaçakçılıktan vazgeçmediğini de gözler önüne serdi. Konuşmaya göre Çetin D. Örgüt yöneticisiyle irtibata geçerek, "Bu sefer benim rehberim (eskort) ile gidelim. Pazartesi arabayı yedi emin otoparkından alacağım. O güne kadar araba kiralayıp kendi rehberimle yine götürebilirim" dediği belirlendi.

"KÖMÜR GETİRECEK MİSİN ABİM"

Örgüt yöneticisi Kerem Yanzı'nın araç kullanıcısı Ahmet Ö.'ye "Ne yaptın abim kömür getirecek misin sabah?", "İki ayaklı mı" diyerek kodladığı belirlendi. Örgüt yöneticileri, yükleme öncesinde ve yükleme esnasında hiçbir şekilde göçmenlerin taşınacağı araca yaklaşmıyor. Organizasyon için telefonla veya aracı şahıslar kullanarak bu işlem gerçekleştiriliyor.