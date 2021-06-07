Fatih'teki Yangın, Cibali Mahallesi Atatürk Bulvarı Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir iş merkezinde saat 23.15 sıralarında çıktı.
OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Binanın çatısından alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla çıkarak çatıdaki alevlere müdahale etti.
Fatih'te 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü | Video
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Polis ekipleri etrafta önlem alırken, sağlık ekipleri hazır bekletildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.