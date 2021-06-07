Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Fatih'te 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Giriş Tarihi: 8.6.2021 00:30 Son Güncelleme: 8.6.2021 01:19

'te 4 katlı binanın çatısında çıkan söndürüldü

DHA
Fatih'te 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

'te 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Çatıyı kısa sürede alevler kaplarken, yangın bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

'teki , Atatürk Bulvarı Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir iş merkezinde saat 23.15 sıralarında çıktı.

OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Binanın çatısından alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla çıkarak çatıdaki alevlere müdahale etti.

Fatih'te 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü | Video

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Polis ekipleri etrafta önlem alırken, sağlık ekipleri hazır bekletildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Binanın çatısında hasar oluştu. İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih'te 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA