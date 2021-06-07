OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Binanın çatısından alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla çıkarak çatıdaki alevlere müdahale etti.

Fatih'te 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü | Video