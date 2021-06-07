Damat dehşet saçtı! Gelinin kuaför ücretini duyunca çıldırdı!

Damat ile akrabalarının kuaför Melisa Güner ve çalışanlarına saldırma anı ise güvenlik kamerasına yansırken, kuaför Güner, şunları söyledi: "Gelini hazırladıktan sonra damadın babası içeri girerek bize üslupsuz bir şekilde yaptığımız bakımı sordu. Biz de bunlara cevap vermemizin uygun olmayacağını belirttik. 'İsterseniz oğlunuzla bu konuyu konuşabilir ve neler yapıldığını sorabilirsiniz' dedik.