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Giriş Tarihi: 7.6.2021 14:59 Son Güncelleme: 7.6.2021 15:00

Çalışma Saatleri 2021: Hafta sonu Getir saat kaça kadar açık, sipariş saat kaça kadar geliyor?

Getir Çalışma Saatleri 2021: Hafta sonu Getir saat kaça kadar açık, sipariş saat kaça kadar geliyor?

saat kaça kadar açık, Getir sipariş saat kaça kadar çalışıyor soruları internet üzerinden alışveriş ihtiyacını karşılayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere koronavirüs salgını ihtiyaçların internet üzerinden sağlanmasına neden oldu. İnternet alışverişinde öne çıkanlar ise Banabi, Getir gibi marketler oldu. İhtiyaç duyulan ürünleri 10 dakika içerisinde müşterinin kapısına getirmeyi hedef edinen Getir market çalışma saatleri ise özellikle gece saatlerinde merak ediliyor. İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde oldukça yaygın olan Getir, Türkiye’de 21’den fazla ilde hizmet veriyor. Peki, Getir kaça kadar açık, Getir 24 saat mi? İşte Getir sipariş saatleri ile

2021 çalışma saatleri özellikle gece saatlerinde sipariş vermek isteyen tüketiciler tarafından merak ediliyor. Pandemi sürecinde özellikle büyük şehirlerde kullanımı oldukça yaygınlaşan Getir market sipariş saatleri yasaklara göre değişkenlik gösteriyor. Yaşanan bu değişkenlik durumu, getir kaça kadar açık, getir sipariş saat kaça kadar çalışıyor, getir 24 saat mi sorularını ön plana çıkardı. Sipariş verilen ürünleri 10 dakika içerisinde tüketici ile buluşturmayı hedefleyen Getir market İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük iller başta olmak üzere 21'den fazla ilimizde hizmet veriyor. Peki, Getir kaça kadar açık? Getir sipariş saat kaça kadar çalışıyor? İşte

GETİR SİPARİŞ SAATLERİ 2021

Getir uygulaması, pandemi süreci ile birlikte ülkemizde oldukça yaygınlaştı. En sık kullanılan alışveriş uygulamaları arasında başı çeken Getir market sipariş saatleri özellikle gece saatlerinde merak ediliyor.

GETİR ÇALIŞMA SAATLERİ

Getir market, haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir. Marketin sipariş saati sadece sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı zamanlarda değişkenlik göstermektedir.

GETİR NEDİR?

İlk olarak 2015 yılında Nazım Salur tarafından kurulan Getir Market, kısa sürede ismini duyururken, özellikle pandemi sürecinde hemen her evin kullandığı bir uygulamaya dönüştü. Önceleri sadece İstanbul'da hizmet veren market, şu anda Türkiye çapında 21 ilde hizmet veriyor.

Motorlu kurye dışında araçla da sipariş getiren Getir, aynı zamanda yemek siparişi hizmeti de veriyor. Michael Moritz öncülüğündeki yabancı yatırımcılar uygulamaya 38 milyon dolar yatırım yapmıştır. GetirYemek Türkiye'nin 81 ilin tamamında kullanılan ilk Çevrimiçi yemek siparişi markası oldu.

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Getir Çalışma Saatleri 2021: Hafta sonu Getir saat kaça kadar açık, sipariş saat kaça kadar geliyor?
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