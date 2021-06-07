Gönüllü itfaiyecilik eğitimleri sürüyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından 18 ilçede belirlenen ve 30 pilot mahallede yürütülen 'Gönüllü İtfaiyecilik' projesi kapsamında eğitim çalışmaları sürüyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığınca ilçe ve itfaiye istasyonu merkezlerinden uzak, nüfus yoğunluğu düşük ve buna bağlı olarak da itfai olay çıkma sıklığı az olan mahallelerde başlatılan proje kapsamında, Düzköy ilçesi Çayırbağı Mahallesi ve Çarşıbaşı ilçesi Yavuz Mahallesi'nde 'Gönüllü İtfaiyecilik Eğitim Programı' düzenlendi. Programda güvenli yaşam, yangına karşı korunma ve müdahale yöntemleri, ilk yardım konularında teorik ve uygulamalı olarak eğitimler gerçekleştirildi.

GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİĞİN ÖNEMİ

Eğitimlerde Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının yapısı ve yürüttüğü hizmetler, gönüllü itfaiyeciliğin ne olduğu ve gönüllü itfaiyeciliğe neden ihtiyaç duyulduğu hakkında bilgiler verildi. Eğitimlerde ayrıca Büyükşehir Belediyesi kurulduktan sonra merkezden uzak ve itfai olay sayısı daha az olan yerleşim yerlerinde, yangınla mücadele açısından gönüllü itfaiyeciliğin önemi vurgulandı.

2 MAHALLEDE 26 KİŞİYE EĞİTİM VERİLDİ

Gönüllü İtfaiyecilik Projesi kapsamında 2 mahallede 26 kişiye eğitim verildi. Aldıkları eğitimin ilk müdahale açısından son derece önemli olduğunu ifade eden gönüllü itfaiyeci adayları, yöre halkının can ve mal güvenliğini korumayı esas alan faaliyetlerin hayata geçirilmesinde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na teşekkür ettiler.

Gönüllü itfaiyecilik eğitimine Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Olcay Bal, Yangın Müdahale Şube Müdürü Fatih Yardımcı, Bölge Amiri Alaattin Sandıkçı ve personeli katıldı. Gönüllü itfaiyecilik eğitimlerinin yapılan planlama doğrultusunda yüz yüze ve uzaktan eğitim şeklinde devam edeceği belirtildi.