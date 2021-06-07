Grand Theft Auto serileri, oyun dünyasının efsaneleri arasında bulunuyor. Bu seriyi efsane yapan pek çok oyun bulunurken, oyun severler için GTA San Andreas oyunu başka bir noktada bulunuyor. Serinin en sevilen oyunları arasında yer alan GTA San Andreas pek çok oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor. Oyunseverler görevleri daha hızlı tamamlamak adına GTA San Andreas hileleri araştırması yapıyor. Bilindiği üzere GTA serilerinde oyunun izin verdiği şifrelerle hile yapılabilmektedir. Oyuncular, GTA SA hileleri ile görevleri daha kolay yapabiliyor. Bu şifreler arasında en popüler olanları ise GTA San Andreas Ölümsüzlük, Para Hilesi, Silah ve Can Hilesi yer almaktadır. Sizler için bu yazımızda GTA San Andreas Hilelerine ve şifrelerine yer verdik. İşte güncel GTA San Andreas Hileleri

GTA SAN ANDREAS HİLELERİ NELERDİR?

GTA San Andreas oyunu üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala oynanmaya devam ediyor. Küçükten büyüğe pek çok kişinin oynadığı oyunda işinizi kolaylaştıracak pek çok hile bulunuyor.

İşte en çok kullanılan GTA San Andreas Hileleri…

GTA SAN ANDREAS SİLAH HİLELERİ

GTA san andreas silah hilesi kodu şu şekildedir;

Silahlar, Can ve Zırh

LXGIWYL - Silah paketi 1 (Thugs Tools) KJKSZPJ - Silah paketi 2 (Professional Tools) UZUMYMW - Silah paketi 3 (Nutter Tools) ROCKETMAN - Jetpack verir. AIYPWZQP - Paraşüt verir. WANRLTW - Sınırsız cephane. NCSGDAG - Tüm silah seviyenizi hitman yapar. OUIQDMW - Araç kullanırken aynı zamanda nişan alırsınız. HESOYAM - Can, Zırh, $250.000 BAGUVIX - Ölümsüzlük.

Bu kodları kullanarak silah hilenizi gerçekleştirmiş olursunuz.

GTA SAN ANDREAS SİLAH HİLESİ ŞİFRESİ

•Silah Paketi 1 (Thugs Tools) LXGIWYL / THUGSARMOURY

•Silah Paketi 2 (Professional Tools) KJKSZPJ / PROFESSIONALSKIT

•Silah Paketi 3 (Nutter Tools) UZUMYMW / NUTTER

Bunlar dışından ayrıca bazı hile kodlarında mevcuttur. Bu hile kodları ile oyununuz daha renkli bir hal alır ve karakteriniz daha güçlü olur. Hile kodları şu şekildedir:

Polis, Seviyeler ve Çeteler

OSRBLHH - Aranma seviyenize 2 yıldız ekler. ASNAEB - Polislerden kurtulursunuz. LJSPQK - Polisler tarafından 6. seviyeden aranırsınız AEZAKMI - Asla aranmazsınız. MUNASEF - Adrenalin modu. KANGAROO - Mega zıplama. IAVENJQ - Mega yumruk. AEDUWNV - Asla acıkmazsınız. CVWKXAM - Sınırsız oksijen. BTCDBCB - Şişmanlarsınız. KVGYZQK - Zayıflar, sıska kalırsınız. JYSDSOD - Maximum güç. OGXSDAG - Maximum güven. EHIBXQS - Maximum çekicilik. MROEMZH - Her bölgede çeteniz olur. BIFBUZZ - Sokakları çeteler kontrol eder.

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