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Giriş Tarihi: 7.6.2021 15:05 Son Güncelleme: 7.6.2021 15:06

Tüm bankaların açılış ve kapanış (çalışma) saatleri 2021: , kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

Tüm bankaların açılış ve kapanış çalışma saatleri 2021: Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

2021, normalleşme süreci ile beraber en çok araştırılan konular arasında öne çıkıyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti, İş Bankası, Yapı Kredi, ING, QNB Finansbank ya da diğer banka şubelerinde işlemleri olanlar, , kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularına yanıt arıyor. Bilindiği gibi, pandemi sürecinde bankaların açılış kapanış saatlerinde de değişiklikler yapıldı. Peki, normalleşmede hafta içi bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar çalışıyor? İşte, güncel bankaların çalışma saatleri 2021

Kovid-19 pandemisi sürecinde en çok etkilenen sektörlerden birisi de bankacılık oldu. Banka şubeleri, pandemiye bağlı olarak çalışma saatleri üzerinde belirli aralıklarla değişiklikler yaptı. 1 Haziran normalleşme süreci ile beraber, bankaların çalışma saatleri de yeniden düzenlendi. Bu noktada, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Garanti Bankası, QNB Finansbank, ING Bank gibi çeşitli bankalarda işlemleri olanlar, , kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularına yanıt arıyor.

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen son genelgede, bankaların açılış kapanış saatleri ile ilgili bir kısıtlama bulunmuyor. Banka açılış kapanış saatleri her banka için farklılık gösterebiliyor. Peki, bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

İşte, hafta içi bankaların güncel çalışma saatleri 2021

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?

Koronavirüs salgını nedeniyle değişen merak ediliyor. Her banka için çalışma saatleri farklılık göstermekle beraber, sokağa çıkma yasağında banka şubeleri 10.00'da açılıyor. 12.30 ile 13.30 arasında öğle arası tatili olurken mesai 16.00'de sona ermektedir.

Ancak kademeli normalleşmenin bitmesinin ardından bankaların çalışma saatlerini yeniden düzenlemesi bekleniyor.

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Garanti, Ziraat, Vakıfbank, Akbank ve diğer bankaların çalışma saatleri 10.00-16.00 arasındadır. Kontrollü normalleşme sürecinde bankaların mesai saatleriyle ilgili yeni bir açıklama henüz yapılmadı. Bankaların çalışma saatlerine ilişkin güncel bilgiler gelince haberimizde yer alacaktır.

Halkbank'ın çalışma saatleri, 17.05.2021 tarihi itibarıyla 09.30-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 16.30'a kadar müşteri kabul edecektir.

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Tüm bankaların açılış ve kapanış (çalışma) saatleri 2021: Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?
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