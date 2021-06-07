Güvercinlikteki gizli bölmede yakalandı!

Hakkında toplam 12 adet yakalama müzekkeresinin bulunduğu ve 11 yıl 10 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C.G için İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün saat:18.45 sıralarında Modern evler Mahallesindeki ikametine operasyon düzenlendi. İkamette yapılan aramada önce bulunamayan M.C.G isimli şahıs, ekiplerin güvercinlikte fark ettikleri özel yapılmış gizli bölmeden çıkartıldı. İkamette ayrıca ruhsatlı 1 adet tabanca ve bu tabanca ait 500 adet 9 mm çaplı mermi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

İkamette bulunan; M.K, A.A., B.K. isimli şahıslar ise gerekli yasal işlemler için emniyete intikal ettirildi.