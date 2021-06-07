Hayatını kaybeden oğlunun yerine muhtar seçildi

Zonguldak'ın Kilimli İlçesine bağlı Türkali köyünde 2019 yılında yapılan muhtarlık seçimlerinde muhtar seçilen ve geçtiğimiz günlerde geçirdiği mide kanaması sonucunda hayatını kaybeden Bahattin Durkut'un (42) yerine 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılan muhtarlık seçimlerinde babası Mehmet Durkut (62) muhtar seçildi.

Türkali köyünde 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılan ve 980 seçmenin oy kullandığı ve 4 sandığın kurulduğu seçimlerde 7 aday yarışırken, merhum muhtar Bahattin Durkut'un yerine babası Mehmet Durkut 100 oy farkla muhtarı seçildi.

Kilimli İlçesine bağlı Türkali köyü muhtarlığına seçilen Mehmet Durkut yaptığı açıklamada, "2019 yılında muhtarlığa seçilen ve geçtiğimiz günlerde geçirdiği mide kanaması sonucunda hayatını kaybeden oğlum Bahattin Durkut'un geri kalan işlerini tamamlamak için muhtar adayı oldum. Benim buna ihtiyacımız zaten yok. İnşallah oğlumun kalan plan projelerini devam ettirebilirsem bende mutlu olacağım onu da mutlu edeceğim. Benim amacım bu." dedi.