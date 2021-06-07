Hayvanlara karşı işlenen suçlara 1.7 milyon ceza

Hayvanlara karşı işlenen suçlar cezasız kalmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM
) hayvanlara karşı işlenen şiddet, eziyet ve tecavüz gibi suçların artmasıyla birlikte hareket geçti. Suçların önüne geçilmesi için "HAYDİ" mobil uygulamasını geliştirdi. Asayiş Daire Başkanlığı
'nca 81 ilde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirlikleri oluşturuldu. Birimlerde gönüllülük esasına göre veterinerlik, hayvan bilim gibi bölümlerden mezun bin 994 kişi görevli. Hayvanlara karşı işlenen suçların vahameti ise 4 aylık raporda gözler önüne serildi. Hayvanlara karşı işlenen çeşitli suçlardan 434 kişiye 1 milyon 707 bin 910 lira para cezası kesildi. Hayvanlara karşı 444 olayda 388 kişiye adli işlem uygulandı.