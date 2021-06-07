Hediye Yazıcı'yı boğazını keserek katletmişti! Skandal rapor ortaya çıktı





'DAHA ÖNCE DE BIÇAKLADIM'

"Boşanırsan seni öldürürüm" diyerek tehditlerini sürdüren Ömer Yazıcı, takip ettiği eşinin, sokak ortasında önce boğazını kesti, ardından 9 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Yoldan geçen vatandaşlarca ilk müdahalesi yapılan talihsiz kadın "Beni kocam bıçakladı, çocuklarım var. Ölmek istemiyorum" dedi. Kanaması durmayan genç kadın yolda hayatını kaybetti. Tutuklanan katil zanlısı, "Ben daha önce de eşimi bıçakladım, akıl sağlığım yerinde değil, beni hastaneye yatırın" dedi.