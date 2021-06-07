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Giriş Tarihi: 7.6.2021 15:43

İki ayrı adreste kenevir operasyonu

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
İki ayrı adreste kenevir operasyonu

’da evlerinin bahçesinde kenevir yetiştiren 3 kişi gözaltına alındı. Evde ve bahçede yapılan aramada 312 kök hint keneviri ile 17 kilo kubar esrar ele geçirildi.

Samanadğ İlçe Jandarma Komutanlığı, Meydan ve Eriklikuyu mahallelerinde ikamet eden H.A., İ.A. ve E.Y. isimli şahısların, evlerinin bahçelerinde kenevir bitkisi yetiştirdikleri ve bunun yanında ellerinde bol miktarda kubar esrar bulunduğu bilgisini aldı.

Hemen harekete geçen Jandarma iki mahalleye yaptığı eş zamanlı operasyonlar sırasında söz konusu şahısların evinde ve bahçelerinde arama yaptı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) unsurları ve Jandarma Suç Araştırma timinin yaptığı aramalarda şahısların bahçelerinde toplam 312 kök hint keneviri, evlerinde yapılan aramalarda ise toplam 17 kilo kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili H.A., İ.A. ve E.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı.

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İki ayrı adreste kenevir operasyonu
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