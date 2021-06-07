İstanbul'un göbeğinde kadına şiddet! Önce teklemedi sonra tokatladı!

Şişli’de darp edilen kadını motosikletli grubu kurtardı | Video

Güçlükle sakinleştirilen kadın ise, motosikletlilere, "Akbili iade etmek istediği büfedeki kişiyle tartıştı. Ben olayın büyümemesi için, 'tartışmaya gerek yok' diyerek, onu oradan uzaklaştırmaya çalıştım. Engel olmaya çalıştım diye bana saldırdı" dedi.