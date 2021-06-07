SON DAKİKA





Taciz ve tehdit mesajları aldık. 3 kadın olduğumuz için cinsiyetçi küfürler edildi. Video ve haberleri izleyenler bizleri görünce tanıdı, 'Siz itfaiyeci kızlar değil misiniz?' diye soruyorlar. İş yerimizde sorunlar yaşadık. Ünlü olmak için bu videoyu yayınladığımız söylendi. Bizim öyle bir amacımız olsa olaydan sonra hesaplarımızı kapatmazdık. Oldukça zor günler geçiriyoruz ve psikolojik destek alıyoruz" dedi.