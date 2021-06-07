İtfaiyecilere temel ilkyardım eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü İlkyardım Eğitim Merkezi tarafından İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeline yönelik "Temel İlkyardım Eğitimi" programı düzenlendi.

İLKYARDIM EĞİTİMİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kaza, yangın ve doğal afet durumlarında ilk müdahaleyi yapan arama-kurtarma ekiplerinin daha iyi hizmet verebilmesi amacıyla ilkyardım eğitimi veriyor. Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte, denize giren vatandaşların güvenliği için Kocaeli sahillerinde görev yapacak olan Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekiplerinin de katıldığı eğitimde özellikle boğulma ve kaza risklerine yönelik ilk müdahale sırasında yapılması gerekenler anlatıldı. Boğulma sırasında kişinin bilincini kaybetmesi nedeniyle kalp masajının hayati önem taşıdığından bahsedildi.

UYGULAMALI EĞİTİM

Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü İlkyardım Eğitim Merkezi eğitim hemşireleri tarafından verilen "Temel İlkyardım Eğitimi" 2 gün sürdü. Eğitim sonunda sınav sonucu başarılı olanlara Sağlık Bakanlığı onaylı İlkyardımcı Sertifikası ve İlkyardımcı Kimlik Kartı verildi.

İLK YARDIMDA İTFAİYE PERSONELİNİN HAYATİ ÖNEMİ

Her yıl binlerce kişinin boğulma nedeniyle hayatını kaybettiği bildirilen eğitimde, boğulmanın; bayılma, zehirlenme gibi nedenlerle olabileceği gibi en çok da suda meydana geldiği belirtilerek boğulan kişiye ilk müdahale olarak yapılan suni solunum ve kalp masajından bahsedildi. Teorik ve pratik olarak verilen eğitimde, itfaiyecilerin başta yangın söndürme, arama kurtarma, afetzedeyi güvenli bölgeye taşıma, OED (Otomatik eksternal defibrilatör) cihazı kullanımı gibi birçok hayati görevlerde bulunmaları nedeniyle, kazazedeye ve afetzedeye nasıl müdahale edeceklerinin hayati önem taşıdığının altı çizildi. İlkyardımın temel ilkelerinin anlatıldığı eğitimde; yaralanmalarda, kırık, çıkık, burkulmalarda ve diğer acil durumlarda ilkyardım uygulamaları gösterildi.

İLKYARDIMIN ÖNEMİ

Eğitimde, yaşamsal faaliyetlerin durması halinde uygulanacak olan ilk yardımın, hem kendimize, hem ailemize, hem çevremize, hem de insanlığa olan bir hizmet borcu olduğu vurgulanarak, ilk yardım eğitiminin öneminden bahsedildi. Ayrıca, ilkyardım uygulamalarının gerekli eğitimi almış kişilerce yapılması ve ilkyardım yapan kişilerin bilinçsiz uygulamalardan kaçınması ile birçok kişiye doğru müdahaleler yapılıp, ciddi kazaların önüne geçilebileceği anlatıldı.

İSTEYENLERE İLKYARDIM EĞİTİMİ

Talep eden tüm kurum ve kuruluşlara Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı İlkyardım Merkezi'nde sertifikalı ilk yardım eğitimleri veriliyor. Talep edenler Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi'ni arayabilirler.