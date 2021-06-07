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Giriş Tarihi: 7.6.2021 09:44

güne yangınla uyandı: 2 kişi dumandan etkilendi

ABBAS ÇAKAR
İzmit güne yangınla uyandı: 2 kişi dumandan etkilendi

İlçe merkezinde bulunan 8 katlı bir apartmanda sabah saat 04:30 sularına yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında içeride mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

İlçesi Karabaş Mahallesi Atatürk Bulvarı ile Hafız Binbaşı Caddesinin kesiştiği noktada bulunan 8 katlı binanın 6 katında yangın çıktı.

Sabah 04.30 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını fark eden apartman ve çevre sakinleri hemen 112 Acil Yardım hattını arayarak ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına hem içeriden hem de merdivenli araç ile dışarıda müdahalede bulunuldu. Bu esnada yangının çıktığı 6. Katta henüz ismi alınamayan ve hafif yaralanarak dumandan etkilenen bir kadın ile 7. Katta bulunan ve dumandan etkilenen bir başka vatandaş merdivenli araçla kurtarıldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucu yangın tamamen kontrol altına alındı. Yangının çıktığı daire kullanılamaz hale gelirken üst katıda yangın nedeniyle zarar gördü.

Polis ve itfaiye yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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İzmit güne yangınla uyandı: 2 kişi dumandan etkilendi
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