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Giriş Tarihi: 7.6.2021

Kaçakçılık için şoförleri Facebook’tan buldular

MUSTAFA SAİT ÖZKAN MUSTAFA SAİT ÖZKAN
Kaçakçılık için şoförleri Facebook’tan buldular

İnsan kaçakçılığı şebekesi, göçmenleri yurt dışına çıkarmak için, kamyonları ve şoförlerini Facebook’taki Nakliyeciler isimli sayfaya ilan vererek buluyor

Türkiye'ye gelen yasadışı göçmenleri 'da konaklatan ve 'den yurt dışına kaçıran 47 kişilik şebeke çökertildi. SABAH yasadışı göçmen kaçakçılarının son yıllarda izlediği rotayı ve kaçakçıların gerçekleştirdiği organizasyonların şemasına ulaştı.
Örgüt yöneticisi Kerem Yanzı, "" isimli bir Facebook hesabı üzerinden "Nakliyeciler" isimli sayfaya günlük İstanbul-Edirne arası sürekli çalışacak kamyon-kamyonet ilanı verdi. "Günlük nakliye işi var, ücreti dolgun. 4 bin- 5 bin arası" ifadelerini kullandı. Haftada 5-6 sefer yapıldığını, 7-8 tane aracı olanların ortalama kazancının 80-100 bin lira arasında olacağını belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada Yanzı'nın cep telefonu dinlemeye alındı. Yanzı üzerinden 47 göçmen kaçakçısından oluşan şebeke çökertildi. Şebekenin eylemlerine yönelik 2019-2020 arasında 19 ayrı operasyon gerçekleştirildi, 755 düzensiz göçmen yakalandı.
İstanbul'dan kamyon, kamyonetlere bindirilen göçmenler Edirne'de Meriç nehrine yakın yerlerde bırakılıyor. Şebeke, mültecilerle dolu kamyonlara yolu tarif etmesi için ayrıca eskort yani rehber araç da tahsis ediyor. Göçmenleri taşıyan kamyon kasalarında, şişme botlar ve kürekler de ele geçirildi.
Yanzı'nın araç kullanıcısı Ahmet Ö.'ye "Ne yaptın abim kömür getirecek misin sabah?", "İki ayaklı mı" diyerek kodladığı belirlendi. Örgüt yöneticileri, yükleme öncesinde ve yükleme esnasında hiçbir şekilde göçmenlerin taşınacağı araca yaklaşmıyor.

KOMŞU'NUN GERİ İTTİĞİ 29 GÖÇMEN KURTARILDI
İZMIR'IN ilçesi Aslanburnu açıklarında can salları tespit edilince botları önceki akşam bölgeye gitti. Aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 29 göçmen, kurtarıldı. Göçmenler, Ayvalık'tan lastik botla Midilli Adasına gitmek için denize açıldıklarını, Yunan güvenlik güçlerinin, cep telefonları ve bazı eşyalarını aldığını ve can sallarına bindirerek geri itildiklerini anlattı. DHA

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Kaçakçılık için şoförleri Facebook’tan buldular
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