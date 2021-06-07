Kaçakçılık için şoförleri Facebook’tan buldular

Türkiye'ye gelen yasadışı göçmenleri İstanbul
'da konaklatan ve Edirne
'den yurt dışına kaçıran 47 kişilik şebeke çökertildi. SABAH yasadışı göçmen kaçakçılarının son yıllarda izlediği rotayı ve kaçakçıların gerçekleştirdiği organizasyonların şemasına ulaştı.
Örgüt yöneticisi Kerem Yanzı, "Murat Koçer
" isimli bir Facebook hesabı üzerinden "Nakliyeciler" isimli sayfaya günlük İstanbul-Edirne arası sürekli çalışacak kamyon-kamyonet ilanı verdi. "Günlük nakliye işi var, ücreti dolgun. 4 bin- 5 bin arası" ifadelerini kullandı. Haftada 5-6 sefer yapıldığını, 7-8 tane aracı olanların ortalama kazancının 80-100 bin lira arasında olacağını belirtti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada Yanzı'nın cep telefonu dinlemeye alındı. Yanzı üzerinden 47 göçmen kaçakçısından oluşan şebeke çökertildi. Şebekenin eylemlerine yönelik 2019-2020 arasında 19 ayrı operasyon gerçekleştirildi, 755 düzensiz göçmen yakalandı.
İstanbul'dan kamyon, kamyonetlere bindirilen göçmenler Edirne'de Meriç nehrine yakın yerlerde bırakılıyor. Şebeke, mültecilerle dolu kamyonlara yolu tarif etmesi için ayrıca eskort yani rehber araç da tahsis ediyor. Göçmenleri taşıyan kamyon kasalarında, şişme botlar ve kürekler de ele geçirildi.
Yanzı'nın araç kullanıcısı Ahmet Ö.'ye "Ne yaptın abim kömür getirecek misin sabah?", "İki ayaklı mı" diyerek kodladığı belirlendi. Örgüt yöneticileri, yükleme öncesinde ve yükleme esnasında hiçbir şekilde göçmenlerin taşınacağı araca yaklaşmıyor.
KOMŞU'NUN GERİ İTTİĞİ 29 GÖÇMEN KURTARILDI
İZMIR'IN Foça
ilçesi Aslanburnu açıklarında can salları tespit edilince Sahil Güvenlik
botları önceki akşam bölgeye gitti. Aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 29 göçmen, kurtarıldı. Göçmenler, Ayvalık'tan lastik botla Midilli Adasına gitmek için denize açıldıklarını, Yunan güvenlik güçlerinin, cep telefonları ve bazı eşyalarını aldığını ve can sallarına bindirerek geri itildiklerini anlattı. DHA