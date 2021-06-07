Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran’ın babasına saldırı! 'Sıradaki kim' diyerek isyan etti!

'AĞABEYİMİN HAKKINI ARAMAYA DEVAM EDECEĞİM'

Öldürülen Özgür Duran'ın kardeşi Niyazi Remzi Duran ise, 'Bizler bu davanın üstüne gittikçe ve bir şeyleri ortaya çıkarmaya başladıkça bizlere saldırı oluyor. Bunun sebebini merak ediyoruz. Sakladıkları şey ne? Bizler en başından beri adalete, devlete, hukuka inanan insanlarız. Ben kaç defa koruma kararı için başvurdum ama karar verilmedi. Mustafa Balıkyemez'den ve diğerlerinden kaç defa şikayetçi oldum ama hiçbir sonuç çıkmadı. Birimize daha bir şey olunca mı ya da birimiz daha ölünce mı bir sonuç çıkacak? Kimse bizi dinlemiyor. Biz bu yoldan dönmeyeceğiz ve doğru yolda olduğumuzu bir kere daha anladık. Önce anneme sonra babama saldırdılar. Mustafa Balıkyemez benim sporculuk hayatımı bitirecekmiş. Bende şikayetçiyim. Bu lafı söylediğine göre benim okuldan ve takımdan atılmamın sebebi de Mustafa Balıkyemez'dir' diye konuştu.