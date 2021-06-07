Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran’ın babasına saldırı! 'Sıradaki kim' diyerek isyan etti!

Antalya Muratpaşa ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünü işleten Cengiz Duran, dün akşam saat 20.00 sıralarında market bölümünün önünde beklediği sırada yanına plakasını bilmediği bir araç durdu. Araçtan Ayşe Dırla'nın eski eşi Mustafa Balıkyemez indi. Cengiz Duran bunun üzerine ellerini beline koyarak arkasını döndü.
Balıkyemez'de yanına gelerek 'Sen bana nasıl ters bakarsın' diyerek Duran'a kafa attı. Balıkyemez daha sonra ise 'Eşine söyle medyaya çıkıp konuşmasın. Sporcu oğlunun da hayatını bitiririm' tehditleri ederek akaryakıt istasyonundan ayrıldı. Cengiz Duran ise darp raporunun ardından polis merkezine giderek şikayette bulundu.
'ÖNCE EŞİME SONRA BANA SALDIRDILAR'
Daha öncede eşi Mübeyyen Dalkılınç'ın Ayşe Dırla'nın kız kardeşi Figen Dırla'nın saldırısına uğradığını belirten Cengiz Duran SABAH'a konuştu: "Akaryakıt istasyonunun marketine su almaya giderken bir araç pompanın yanında durdu. Araçtan inen Mustafa Balıkyemez bana saldırdı. Daha öncede Ayşe Dırla'nın kız kardeşi Figen Dırla'da eşime saldırıp, burnunu kırmıştı. Önce anneye sonra da bana saldırdılar. Bunlar kendilerini ne sanıyorlar? Ben en başından beri adalete ve hukuka güvendim. Oğlumun katilleri ile mücadele ediyorum. Gerçek katillerini ortaya çıkartmak için mücadele veriyorum ve vermeye de devam edeceğim. Mustafa Balıkyemez'den şikayetçiyim. Benim oğlum parkta öldürüldü, annesi sokakta saldırıya uğradı ve bir kaç ay sonra da ben saldırıya uğradım. Sıradaki kim? Ortanca oğlum Gökhan mı? Yoksa küçük oğlum remzi duran mı?' dedi.
'AĞABEYİMİN HAKKINI ARAMAYA DEVAM EDECEĞİM'
Öldürülen Özgür Duran'ın kardeşi Niyazi Remzi Duran ise, 'Bizler bu davanın üstüne gittikçe ve bir şeyleri ortaya çıkarmaya başladıkça bizlere saldırı oluyor. Bunun sebebini merak ediyoruz. Sakladıkları şey ne? Bizler en başından beri adalete, devlete, hukuka inanan insanlarız. Ben kaç defa koruma kararı için başvurdum ama karar verilmedi. Mustafa Balıkyemez'den ve diğerlerinden kaç defa şikayetçi oldum ama hiçbir sonuç çıkmadı. Birimize daha bir şey olunca mı ya da birimiz daha ölünce mı bir sonuç çıkacak? Kimse bizi dinlemiyor. Biz bu yoldan dönmeyeceğiz ve doğru yolda olduğumuzu bir kere daha anladık. Önce anneme sonra babama saldırdılar. Mustafa Balıkyemez benim sporculuk hayatımı bitirecekmiş. Bende şikayetçiyim. Bu lafı söylediğine göre benim okuldan ve takımdan atılmamın sebebi de Mustafa Balıkyemez'dir' diye konuştu.