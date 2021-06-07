Kimlik unutanlar zamanla yarıştı

LGS
sınavı her yıl olduğu gibi bu yıl da ilginç manzaralara sahne oldu. Öğrencilerin kimi sınava kıl payı yetişirken bazı öğrenciler ise geç kaldığı için sınava giremedi.
İSTANBUL:
Öğrencilerin sınav heyecanına okul dışında bekleyen aileler de ortak oldu. İstanbul
'da Yaşar Doğu Ortaokulu
dışında yakınlarını bekleyen ailelerin okulun kapı demirlerinin önündeki heyecanı ilginç görüntüler oluşturdu.
TOKAT
: Bir öğrencinin kimliğini evde unutması nedeniyle diğer veliler ile okul idaresi babaya ulaşmak için seferber oldu. Sınava yaklaşık 5 dakika kala öğrencinin velisini sınavın yapılacağı sokakta gören görevliler koşuşturma yaşadı. Adeta bayrak yarışı gibi görevliler babadan aldığı kimliği kızına ulaştırmak için koştu. Öğrencinin sınava yetişmesi başta babası olmak üzere herkese rahat bir nefes aldırdı.
GAZİANTEP:
LGS'ye girmek için geldikleri okulda kimliklerini unuttuğunu anlayan Dilara Özdemir ve Suriye
uyruklu Ayşe Hanumeni'ye polis yardım etti. Ekip aracıyla evlerine götürülen iki öğrenci, kimliklerini alarak yeniden sınava yetiştirildi.
KAYSERİ:
Alpaslan Mahallesi'ndeki muhtarlık seçiminin yapıldığı okulun yanında bulunan başka okulda da LGS sınavı olması nedeniyle seçmenleri uyarı amaçlı, 'Yan binada sınav var, lütfen sessiz olalım' yazan kâğıtları asıldı. Talas ilçesinde LGS'ye giren öğrencilere su ve kek ikramında bulunuldu.
KOCAELİ:
Kimliğini, hastanede tedavi gören ablasının yanında unuttuğu için LGS'ye girememe endişesi yaşayan genç kızın imdadına İzmit Belediyesi ekipleri yetişti. Zamanı azalan Gül Seviç, durumu okul önünde stant açan İzmit Belediyesi ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine ekipler, hastaneden Seviç'in kimliğini getirerek sınava yetişmesini sağladı.