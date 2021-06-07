Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Kritik Kabine Toplantısı'nın tarihi değişti!
Giriş Tarihi: 7.6.2021 12:08 Son Güncelleme: 7.6.2021 12:08

ne zaman, hangi gün yapılacak? Kritik Kabine Toplantısı'nın tarihi değişti!

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Kritik Kabine Toplantısı'nın tarihi değişti!

Geçtiğimiz gün Kabine Toplantısı tarihi ile ilgili gelen son dakika haberiyle beraber milyonların gözü yeni kararlara çevrildi. Kademeli normalleşme sürecine ilişkin kritik kararların verildiği toplantının nedeniyle planlanan tarihten erkene alındığı bildirilirken bu kapsamda “Bu hafta ne zaman, hangi gün yapılacak?” soruları milyonlarca kişi tarafından yanıt aramaya başladı. Toplantının gündeminde koronavirüs salgınıyla mücadele sürecine ilişkin yeni kararların yer alması beklenirken konuyla ilgili araştırmalar ise hız kazandı. İşte ’nun toplanacağı o tarih ve tüm detaylar…

için nefesler tutuldu. Merakla beklenen toplantının tarihinin planlanandan erkene alındığı son dakika haberiyle duyurulurken bunun nedeninin ise 14 Haziran tarihli kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'e gitmesi olduğu kaydedildi. Bu noktada "Bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte tarihi ve tüm detaylar…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

KABİNE TOPLANTISI TARİHİNDE DEĞİŞİKLİK

Normalde 2 haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi de zirve dolayısıyla öne çekildi. Toplantının 10 Haziran Perşembe günü yapılması kararlaştırıldı.

'ndeki toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. Toplantıda, Kovid-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

Güvenlik konularının da görüşülmesi beklenen toplantıda, yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları konusunda kabinenin bilgilendirilmesi bekleniyor. Ekonomik gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, NATO Zirvesi öncesi dış politikaya ilişkin de değerlendirmeler yapılacağı öngörülüyor.

ALINAN SON KARARLAR – 31 MAYIS 2021

Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.

Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.

Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.

Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Kritik Kabine Toplantısı'nın tarihi değişti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA