Kurban Bayramı tarihi son günlerde müminlerin sıklıkla araştırdığı konular arasında yer alıyor. Koronavirüs gölgesinde geçecek olan bayramı tatiliyle ilgili olarak Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, Kurban Bayramı ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Belirlenen tarihlerde kurbanlarını keserek ibadet edecek vatandaşlar heyecanla dini günler takvimine göre Müslüman aleminin ikinci bayramını bekleyişe geçti. Peki Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Diyanet ile Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
2021 Kurban Bayramı'nı sevdikleri ile birlikte hayal edenler bu özel günün tarihini de merak etmeye başladı. Temmuz'un 19'unda başlayacak olan Kurban Bayramı, 12 Temmuz Cuma günü son bulacak. İşte 2021 Kurban Bayramı tarihleri;
Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı Salı günü başlayıp Cuma günü son buluyor ve bu günler resmi tatil kabul ediliyor.. Pazartesi ise Arefe günü olup çalışanlar yarım gün izinli sayılıyor. Bu yarım günün yıllık izinden düşülmesi ya da resmi makamlarca tam gün tatil ilan edilmesi halinde bayramın öncesinde ve sonrasında bulunan haftasonları da tatile dahil edilecek ve Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak.
Bu yıl Kurban Bayramı'ndan sonra hangi dini günler olduğu da vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte dini günler takvimine göre 2021 yılının ikinci yarısında yer alan dini günler:
Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma
Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos Pazartesi
Aşure günü - 18 Ağustos Çarşamba
Mevlid Kandili - 17 Ekim Pazar