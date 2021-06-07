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Giriş Tarihi: 8.6.2021 00:40

ne zaman? 2021 Diyanet ile olacak?

Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Diyanet ile Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Diyanet takvimi ile tarihi belli oldu. On bir ayın sultanı Ramazan Bayramı’ndan sonra ikinci dini bayram olan Kurban Bayramı tatili için geri sayıma geçildi. Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutuyor. Ramazan Bayramı'nın ardından bizi karşılayacak olan , olacak? İşte, Diyanet 2021 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı başlangıç ve bitiş tarihi

tarihi son günlerde müminlerin sıklıkla araştırdığı konular arasında yer alıyor. Koronavirüs gölgesinde geçecek olan bayramı tatiliyle ilgili olarak olacak, sorusuna yanıt aranıyor. Belirlenen tarihlerde kurbanlarını keserek ibadet edecek vatandaşlar heyecanla dini günler takvimine göre Müslüman aleminin ikinci bayramını bekleyişe geçti. Peki Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Diyanet ile Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2021 Kurban Bayramı'nı sevdikleri ile birlikte hayal edenler bu özel günün tarihini de merak etmeye başladı. Temmuz'un 19'unda başlayacak olan Kurban Bayramı, 12 Temmuz Cuma günü son bulacak. İşte 2021 Kurban Bayramı tarihleri;

Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma

KURBAN BAYRAMI BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı Salı günü başlayıp Cuma günü son buluyor ve bu günler resmi tatil kabul ediliyor.. Pazartesi ise Arefe günü olup çalışanlar yarım gün izinli sayılıyor. Bu yarım günün yıllık izinden düşülmesi ya da resmi makamlarca tam gün tatil ilan edilmesi halinde bayramın öncesinde ve sonrasında bulunan haftasonları da tatile dahil edilecek ve Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Bu yıl Kurban Bayramı'ndan sonra hangi dini günler olduğu da vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte dini günler takvimine göre 2021 yılının ikinci yarısında yer alan dini günler:

Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma

Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos Pazartesi

Aşure günü - 18 Ağustos Çarşamba

Mevlid Kandili - 17 Ekim Pazar

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Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Diyanet ile Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
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