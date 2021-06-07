LGS'ye giren pek çok aday, sınavdan başarılı sayılmak ve iyi okullara girmek için kaç puan almak gerektiğini araştırıyor. Anadolu lisesine kaç puanla girilir, liseler kaç puanla alıyor gibi sorular sıkça sorgulanıyor. LGS MEB lise taban puanları belli oldu mu sorusu da yanıt arayan konular arasında yer alıyor. İşte lise taban puanları ve LGS yüzdelik dilim hesaplama!

MEB LİSE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

2017-2018 eğitim öğretim yılında uygulamaya alınan LGS 2021 yılında da milyonlarca adayın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Bugün düzenlenen sınava ilişkin merak edilenlerin başında lise taban puanları yer alıyor. Adaylar, girmek istedikleri liselerin taban puanlarını tutturup tutturamadıklarını hesaplayarak tercih sürecinde buna göre bir yol izliyor.