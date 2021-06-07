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Giriş Tarihi: 8.6.2021 00:46 Son Güncelleme: 8.6.2021 00:47

'nda dengesini kaybederek kayalıklardan düşen gurbetçi, hayatını kaybetti

İHA
Likya Yolu'nda dengesini kaybederek kayalıklardan düşen gurbetçi, hayatını kaybetti

'da 'nda yürüyüş esnasında dengesini kaybederek kayalıklardan düşen gurbetçi (41), yaşamını yitirdi. Öte yandan, gurbetçi Tuna Dalkılıç'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, Likya Yolu’nda çekilen bir fotoğrafına yer verip, “Yarısı tamamlandı, hala devam ediyor” notunu düştüğü ortaya çıktı.

'daki olay, dün öğle saatlerinde ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Finike'nin Boldağ Mahallesi Tikenlik mevki Tarihi üzerinde bir erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

DENGESİNİ KAYBEDEREK KAYALIKLARDAN DÜŞTÜ

Olay yerine giden Finike Jandarma İlçe Komutanlığı ekipleri cesedin Tarihi Likya yolu üzerinde yürüyüş yapan ve Fransa'nın Ferney Voltaire şehrinde ikamet eden 'a ait olduğunu belirledi. Yapılan ilk incelemede Dalkılıç'ın kayalık bölgede dengesini yitirmesi sonucu yüksekten başının üstüne düşerek hayatını kaybettiği tespit edildi.

800 METRELİK YOLDAN AŞAĞI İNDİRİLDİ

Ceset bulunduğu yerden Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ve Antalya'dan gelen İl jandarma komutanlığı JAK timi tarafınan alınıp yaklaşık 800 metrelik yoldan ardından aşağı indirildi. Dalkılıç'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Tuna Dalkılıç'ın sosyal medya hesabından 27 Mayıs tarihinde Likya Yolu'ndaki yürüyüş esnasındaki bir fotoğrafını paylaştığı ortaya çıktı.

SON PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Antalya'nın Finike ilçesindeki tarihi Likya Yolu'nda kayalıkların bulunduğu bölgede cansız bedeni bulunan Tuna Dalkılıç'ın, yaşadığı Fransa'nın Ferney Voltaire şehrinden geçen nisan ayında Likya Yolu yürüyüşü için Türkiye'ye geldiği öğrenildi.

Yürüyüşü boyunca çektiği bazı fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaşan Tuna Dalkılıç'ın 27 Mayıs'ta yaptığı son paylaşımında ise Likya Yolu'nda çekilen bir fotoğrafına yer verip, "Yarısı tamamlandı, hala devam ediyor" notunu düştüğü ortaya çıktı.



Bu arada Tuna Dalkılıç'ın cenazesinin otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği öğrenildi.

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Likya Yolu'nda dengesini kaybederek kayalıklardan düşen gurbetçi, hayatını kaybetti
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