Likya Yolu’nda erkek cesedi bulundu

Finike'ye bağlı Boldağ Mahallesi Tikenlik mevkisindeki tarihi Likya Yolu güzergahında bir erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ve Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler uçurumda bir erkek cesedi olduğunu belirledi. Bölgeye ulaşan ekipler ölen kişinin Fransa'da yaşayan Tuna Dalkılıç olduğunu belirledi. Tuna Dalkılıç'ın kayalık bölgede dengesini kaybederek, düştüğü belirlendi. JAK timi aracılığıyla bulunduğu yerden yaklaşık 800 metre yukarıdaki yola çıkarılan Tuna Dalkılıç'ın cansız bedeni otopsi için morga konuldu.