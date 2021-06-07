Maskeleri takma zorunluluğu kalkıyor mu? Maske yasağı kalkacak mı, son durum nedir?

BAKAN KOCA'DAN MASKE YASAĞI AÇIKLAMASI

Eylül ayından itibaren toplumsal bağışıklığın sağlanması ile maskelerin de çıkarılabileceğini kaydeden Koca, "Birçok kimse yine maske takmak isteyecek. Özellikle birçok enfeksiyondan koruduğunu biliyoruz; ama bu tamamen kişisel bir tercihle söz konusu olacak. Şimdi de 2 metre mesafeyi koruyabiliyorsanız sahilde takmanız gerekmez. Ama evdesiniz, 2 metreyi koruyamıyorsunuz o zaman takmanız gerekecek" dedi.