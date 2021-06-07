Maskeleri takma zorunluluğu kalkıyor mu? Maske yasağı kalkacak mı, son durum nedir?

Son dakika haberi... Maske yasağı kalkacak mı sorusu, gündemdeki yerini koruyor. Aşılama çalışmalarının ilerlemesine ve vaka sayısının azalmasına bağlı olarak maske takma zorunluluğu konusu da sık sık araştırılıyor. Bu hafta gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nın gündem maddeleri arasında maske takma yasağının da bulunması bekleniyor. Bu noktada, maske takma zorunluluğu kalkacak mı sorusu en çok araştırılanlar arasında öne çıktı. İşte, maske yasağında son durum...
Maske yasağının kalktığına dair henüz bir gelişme yaşanmadı. Maske yasağının bu hafta gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nın gündem maddeleri arasında olması bekleniyor.
BAKAN KOCA'DAN MASKE YASAĞI AÇIKLAMASI
Eylül ayından itibaren toplumsal bağışıklığın sağlanması ile maskelerin de çıkarılabileceğini kaydeden Koca, "Birçok kimse yine maske takmak isteyecek. Özellikle birçok enfeksiyondan koruduğunu biliyoruz; ama bu tamamen kişisel bir tercihle söz konusu olacak. Şimdi de 2 metre mesafeyi koruyabiliyorsanız sahilde takmanız gerekmez. Ama evdesiniz, 2 metreyi koruyamıyorsunuz o zaman takmanız gerekecek" dedi.